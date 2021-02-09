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«Минск – это город, с которого надо брать пример» – Лукашенко принял мэра столицы с докладом
Источник материала: ОНТ
9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева. Об этом
Глава государства во время встречи поинтересовался, как обстоят дела в столице Беларуси, каковы перспективы развития города. Отдельно был рассмотрен вопрос уборки снега на улицах Минска.
Фото: БЕЛТА
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9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева. Об этом информирует БЕЛТА. Глава...
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