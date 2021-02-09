«Минск – это город, с которого надо брать пример» – Лукашенко принял мэра столицы с докладом

Источник материала: ОНТ

9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева. Об этом информирует БЕЛТА.

Глава государства во время встречи поинтересовался, как обстоят дела в столице Беларуси, каковы перспективы развития города. Отдельно был рассмотрен вопрос уборки снега на улицах Минска.

Фото: БЕЛТА

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