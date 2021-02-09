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Наводнение в Марокко: на затопленной швейной фабрике погибли 28 человек

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в Марокко: на затопленной швейной фабрике погибли 28 человек

Трагедия в Марокко: дожди затопили швейную фабрику погибли не менее 28 рабочих.  

Подпольный цех располагался в жилом доме. Сколько человек там работали – не известно. Как правило, на таких фабриках трудятся около сотни нелегалов. Спасатели продолжают откачивать воду. Проливные дожди в Марокко вызвали серию наводнений.

Больше всего пострадал город Касабланка – затоплены целые кварталы. Не работают детские учреждения, остановлены предприятия. На экстренное совещание собралось руководство станы, чтобы решить, как восстанавливать города.

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Трагедия в Марокко: дожди затопили швейную фабрику погибли не менее 28 рабочих.   Подпольный цех располагался в жилом доме. Сколько человек там работали – не...
 
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