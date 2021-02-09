Протесты против военного переворота продолжаются в Мьянме

Источник материала: ОНТ

В Мьянме после военного переворота не прекращаются протесты с требованием освободить задержанных президента и лидера правящей партии.

Четвертый день люди выходят на улицы крупных городов. В этот раз в эпицентре оказались Мандалай и Янгон. Для разгона демонстрантов силовики вновь применили водяные пушки, а также оружие с резиновыми пулями. Сообщается о задержании около 30-ти человек.

Власть в стране сейчас сосредоточена в руках командующего вооруженными силами. Одним из первых его распоряжений стало введение режима чрезвычайного положения, сроком не меньше, чем на год. Страна, по мнению политологов, сейчас на грани гражданской войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram