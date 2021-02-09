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Протесты против военного переворота продолжаются в Мьянме

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты против военного переворота продолжаются в Мьянме

В Мьянме после военного переворота не прекращаются протесты с требованием освободить задержанных президента и лидера правящей партии. 

Четвертый день люди выходят на улицы крупных городов. В этот раз в эпицентре оказались Мандалай и Янгон. Для разгона демонстрантов силовики вновь применили водяные пушки, а также оружие с резиновыми пулями. Сообщается о задержании около 30-ти человек. 

Власть в стране сейчас сосредоточена в руках командующего вооруженными силами. Одним из первых его распоряжений стало введение режима чрезвычайного положения, сроком не меньше, чем на год. Страна, по мнению политологов, сейчас на грани гражданской войны.

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В Мьянме после военного переворота не прекращаются протесты с требованием освободить задержанных президента и лидера правящей партии.  Четвертый день люди...
 
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