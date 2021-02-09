В Минсельхозпроде подвели итоги экспортной деятельности в 2020 году

Источник материала: ОНТ

12 новых рынков сбыта. В Минсельхозпроде подытожили экспортную деятельность в прошлом году и наметили планы на этот.

Что касается 2020 года – список партнеров пополнили Парагвай, Кувейт, Непал, Мадагаскар, Намибия и ещё семь государств Африканского континента. Это позволило увеличить продажи в страны дальней дуги на 10%. И это только начало, отмечают в ведомстве. Стремительный рост, несмотря на пандемию, показала торговля с Китаем и государствами Средней Азии. Только с Поднебесной в прошлом году Беларусь наторговала на 255 миллионов долларов.

Сегодня предприятия Минсельхозпрода торгуют со 116 государствами по всему миру. В прошлом году экспортировали продуктов питания почти на 6 миллиардов долларов. К 2025 году хотят нарастить экспорт еще на миллиард – до 7 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram