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В Минсельхозпроде подвели итоги экспортной деятельности в 2020 году

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минсельхозпроде подвели итоги экспортной деятельности в 2020 году

12 новых рынков сбыта. В Минсельхозпроде подытожили экспортную деятельность в прошлом году и наметили планы на этот.  

Что касается 2020 года – список партнеров пополнили Парагвай, Кувейт, Непал, Мадагаскар, Намибия и ещё семь государств Африканского континента. Это позволило увеличить продажи в страны дальней дуги на 10%. И это только начало, отмечают в ведомстве. Стремительный рост, несмотря на пандемию, показала торговля с Китаем и государствами Средней Азии. Только с Поднебесной в прошлом году Беларусь наторговала на 255 миллионов долларов.

Сегодня предприятия Минсельхозпрода торгуют со 116 государствами по всему миру. В прошлом году экспортировали продуктов питания почти на 6 миллиардов долларов. К 2025 году хотят нарастить экспорт еще на миллиард – до 7 миллиардов долларов.  

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12 новых рынков сбыта. В Минсельхозпроде подытожили экспортную деятельность в прошлом году и наметили планы на этот.   Что касается 2020 года – список партнеров...
 
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