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Суд над журналистками «Белсата» Андреевой и Чульцовой начался в Минске

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд над журналистками «Белсата» Андреевой и Чульцовой начался в Минске

Рассмотрение уголовного дела журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой начато судом Фрунзенского района Минска. Об этом информирует БЕЛТА.

Девушки обвиняются в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. По версии обвинения, действия Чульцовой и Андреевой привели к нарушению работы транспорта. «Минсктранс» в связи с этим просит возместить ущерб.

Дарья Чульцова и Катерина Андреева были задержаны 15 ноября, во время массовой несанкционированной акции журналистки вели стрим из квартиры одного из домов по улице Червякова.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Рассмотрение уголовного дела журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой начато судом Фрунзенского района Минска. Об этом информирует БЕЛТА....
 
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