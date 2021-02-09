Европейские эксперты прибыли на БелАЭС для ознакомления с итогами стресс-тестов

Источник материала: ОНТ

Европейские эксперты прибыли на БелАЭС чтобы ознакомиться с итогами стресс-тестов.

В составе миссии – по одному представителю от Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины и Финляндии. Специалисты ознакомятся с системой безопасности станции и документацией. Ранее Беларусь провела стресс-тесты по процедуре Евросоюза. Это была инициатива нашей страны.

Специалисты еще раз убедились в надежности станции на случай стихийных бедствий – землетрясений, наводнений, техногенных аварий. Внимание уделялось и человеческому фактору. Выводы говорят о том, что станция защищена в любых ситуациях. На белорусской АЭС уже выработали первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

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