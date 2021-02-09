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Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек
Источник материала: ОНТ
В Танзании как минимум 15 человек стали жертвами неизвестной болезни, еще 50 находятся в больнице. Об этом
По сведениям издания, у людей начиналась рвота кровью, в течение нескольких часов после этого они умирали. По результатам первоначального обследования, жертвами в основном становились мужчины, страдавшие заболеваниями печени и язвой желудка. В район вспышки болезни направили команду экспертов.
Министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджика отметила, что аналогичные симптомы были зафиксированы в 2018 году. Тогда пациенты страдали от тошноты, высокой температуры и рвоты с кровью. Глава ведомства призвала сохранять спокойствие и пообещала вскоре озвучить дополнительные сведения.
Фото: Africa Feeds
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В Танзании как минимум 15 человек стали жертвами неизвестной болезни, еще 50 находятся в больнице. Об этом информирует Africa Feeds. По сведениям издания, у людей...
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