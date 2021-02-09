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Хакер взломал систему очистки воды во Флориде
Источник материала: ОНТ
В Олдсмаре (Флорида, США) неизвестный хакер взломал компьютерную систему водоочистной станции. Злоумышленник намеревался увеличить в водопроводной воде содержание химикатов. Об этом
По сведениям источника, оператор обнаружил, что неизвестный получил удаленный доступ к компьютерной системе станции. У первого инцидента никаких последствий не было, но взлом повторился спустя несколько часов.
После взломщик вышел из системы. Оператор начал понижать до нормального содержание вещества в воде. В результате опасности для здоровья и жизни жителей городе не возникло.
Пока не установлено, из какой страны действовал злоумышленник. Начато расследование.
Фото: TASS/Zuma
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В Олдсмаре (Флорида, США) неизвестный хакер взломал компьютерную систему водоочистной станции. Злоумышленник намеревался увеличить в водопроводной воде...
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