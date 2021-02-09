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Хакер взломал систему очистки воды во Флориде

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хакер взломал систему очистки воды во Флориде

В Олдсмаре (Флорида, США) неизвестный хакер взломал компьютерную систему водоочистной станции. Злоумышленник намеревался увеличить в водопроводной воде содержание химикатов. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление местного шерифа Боба Гуальтьери.

По сведениям источника, оператор обнаружил, что неизвестный получил удаленный доступ к компьютерной системе станции. У первого инцидента никаких последствий не было, но взлом повторился спустя несколько часов.

После взломщик вышел из системы. Оператор начал понижать до нормального содержание вещества в воде. В результате опасности для здоровья и жизни жителей городе не возникло.

Пока не установлено, из какой страны действовал злоумышленник. Начато расследование.

Фото: TASS/Zuma

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В Олдсмаре (Флорида, США) неизвестный хакер взломал компьютерную систему водоочистной станции. Злоумышленник намеревался увеличить в водопроводной воде...
 
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