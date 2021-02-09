Снегопады и метели обрушились на Европу

Источник материала: ОНТ

Настоящая зима пришла в Европу. И в некоторых странах снегопады и метели застали врасплох коммунальные службы.

В Нидерландах разыгралась метель. В некоторых районах выпало до 30 см снега – такого здесь не видели, как минимум, десятилетие. Объявлен последний – красный – уровень погодной опасности. Он действует по всей стране. На Великобританию обрушился шторм «Дарси». Он принёс с собой холодный воздух из России и Восточной Европы. На дорогах страны снежные заторы, прекратили работу многие учреждения, включая некоторые центры вакцинации.

Во Франции не прекращаются дожди. Сотни людей были вынуждены покинуть дома у водоёмов из-за опасности наводнений. Продолжает подниматься уровень воды в Сене. На обледенелых дорогах Германии за сутки произошло несколько сотен ДТП. В них пострадали по последним данным 28 человек. Дорожная полиция призывает людей воздержаться от поездок по заснеженным автобанам.

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