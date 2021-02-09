ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снегопады и метели обрушились на Европу

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Снегопады и метели обрушились на Европу

Настоящая зима пришла в Европу.  И в некоторых странах снегопады и метели застали врасплох коммунальные службы.

В Нидерландах разыгралась метель. В некоторых районах выпало до 30 см снега – такого здесь не видели, как минимум, десятилетие. Объявлен последний – красный – уровень погодной опасности. Он действует по всей стране. На Великобританию обрушился шторм «Дарси». Он принёс с собой холодный воздух из России и Восточной Европы. На дорогах страны снежные заторы, прекратили работу многие учреждения, включая некоторые центры вакцинации.

Во Франции не прекращаются дожди. Сотни людей были вынуждены покинуть дома у водоёмов из-за опасности наводнений. Продолжает подниматься уровень воды в Сене. На обледенелых дорогах Германии за сутки произошло несколько сотен ДТП. В них пострадали по последним данным 28 человек. Дорожная полиция призывает людей воздержаться от поездок по заснеженным автобанам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящая зима пришла в Европу.  И в некоторых странах снегопады и метели застали врасплох коммунальные службы. В Нидерландах разыгралась метель. В некоторых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейские эксперты прибыли на БелАЭС для ознакомления с итогами стресс-тестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by