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«Хуже 1990х»: На стройках «Газпрома» начались задержки зарплат
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Компания, созданная на базе активов «Стройгазконсалтинга» Аркадия Ротенберга и принадлежащая «Газпрому» на 49%, регулярно опаздывает с выплатами на срок до двух недель до полутора месяцев, рассказали
Имеющий 19 тысяч работников и заказы от «Газпрома» почти на 1,5 триллиона рублей, «Газстройпром» уже сталкивался с бунтами и разбирательствами Генпрокуратуры.
В апреле 2019 года вахтовики «ГСП-4» (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) выходили на забастовку. В июле 2020-го после вмешательства прокуроров другая дочка компании «ГСП-7» погасила зарплатные долги, которые тянулись полгода.
Но ситуация повторяется. Работники «ГСП-4», а также «ГСП-сервиса» (занимается обустройством быта для всех «дочек» подрядчика) не могут дождаться декабрьскую зарплату, которую им должны были перечислить 30-го и 15-го числа.
В профильных группах «ВКонтакте» люди регулярно спрашивают, где зарплата, называют «Газстройпром» «шарагой», сетуют, что времена «хуже 90-х»: у людей ипотеки и кредиты, жены подают на развод, но это никого не волнует - «на таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты».
Все сотрудники, которых опросили VTimes, сообщил, что зарплату задерживают от двух недель до 1,5 месяцев и это обычное дело для их компаний.
«Прошлой осенью руководство говорило нам, что пропустило два платежа подряд, так как в связи со всей этой ситуацией в стране (пандемия, падение цен на нефть и газ) так вышло, что у «Газпрома» не оказалось денег», - говорит сотрудник «ГСП-4».
Во втором и третьем квартале в бюджете компании возник кассовый разрыв на 480 млрд рублей, а чистый убыток за 9 месяцев достиг 218,4 млрд (отчетность по МСФО).
Чтобы покрыть дыру, «Газпром» использовал почти все запасы валюты на депозитах: из 676 млрд рублей на начало года к концу третьего квартала осталось лишь 67 млрд.
С наступлением холодов, впрочем, ситуация на газовом рынке ЕС резко улучшилась: цены взлетели вчетверо, а объем экспорта в январе стал рекордным в истории.
Но для работников ситуация мало поменялась. Большинство боятся бастовать или писать в прокуратуру. Можно получить «голый оклад» без премии, то есть около 30% всего заработка, «и никакие суды не помогут», объясняют три вахтовика.
Об отсутствии денег у «Газстройпрома» речи не идет. Его портфель заказов - 1,5 трлн рублей, в прошлом году он получил 240 млрд рублей выручки, а в декабре разместил облигации на 231 млрд рублей.
Но до работников деньги не дошли. Все проблемы со стройками в прошлом году «Газстройпром» объяснял пандемией, возможно, на вирус спишут и задержки зарплат, говорит человек, близкий к одному из акционеров. На самом деле дело не в пандемии, а в том, что управлять такой махиной очень сложно, объясняет он.
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«Газстройпром» уже и ранее сталкивался с бунтами и разбирательствами Генпрокуратуры.
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