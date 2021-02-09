Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Прошлой осенью руководство говорило нам, что пропустило два платежа подряд, так как в связи со всей этой ситуацией в стране (пандемия, падение цен на нефть и газ) так вышло, что у «Газпрома» не оказалось денег», - говорит сотрудник «ГСП-4».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Хуже 1990х»: На стройках «Газпрома» начались задержки зарплат «Газстройпром» уже и ранее сталкивался с бунтами и разбирательствами Генпрокуратуры.