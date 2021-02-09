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«Хуже 1990х»: На стройках «Газпрома» начались задержки зарплат

09.02.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Хуже 1990х»: На стройках «Газпрома» начались задержки зарплат
Кадр из видео
Крупнейший подрядчик «Газпрома» «Газстройпром», обеспечивающий почти всю программу строительства инфраструктуры для газовой монополии, снова начал задерживать зарплаты сотрудникам, включая рабочих вахтовиков.

Компания, созданная на базе активов «Стройгазконсалтинга» Аркадия Ротенберга и принадлежащая «Газпрому» на 49%, регулярно опаздывает с выплатами на срок до двух недель до полутора месяцев, рассказали VTimes 10 ее сотрудников.

Имеющий 19 тысяч работников и заказы от «Газпрома» почти на 1,5 триллиона рублей, «Газстройпром» уже сталкивался с бунтами и разбирательствами Генпрокуратуры.

В апреле 2019 года вахтовики «ГСП-4» (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) выходили на забастовку. В июле 2020-го после вмешательства прокуроров другая дочка компании «ГСП-7» погасила зарплатные долги, которые тянулись полгода.

Но ситуация повторяется. Работники «ГСП-4», а также «ГСП-сервиса» (занимается обустройством быта для всех «дочек» подрядчика) не могут дождаться декабрьскую зарплату, которую им должны были перечислить 30-го и 15-го числа.

В профильных группах «ВКонтакте» люди регулярно спрашивают, где зарплата, называют «Газстройпром» «шарагой», сетуют, что времена «хуже 90-х»: у людей ипотеки и кредиты, жены подают на развод, но это никого не волнует - «на таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты».

Все сотрудники, которых опросили VTimes, сообщил, что зарплату задерживают от двух недель до 1,5 месяцев и это обычное дело для их компаний.

«Прошлой осенью руководство говорило нам, что пропустило два платежа подряд, так как в связи со всей этой ситуацией в стране (пандемия, падение цен на нефть и газ) так вышло, что у «Газпрома» не оказалось денег», - говорит сотрудник «ГСП-4».


Во втором и третьем квартале в бюджете компании возник кассовый разрыв на 480 млрд рублей, а чистый убыток за 9 месяцев достиг 218,4 млрд (отчетность по МСФО). 

Чтобы покрыть дыру, «Газпром» использовал почти все запасы валюты на депозитах: из 676 млрд рублей на начало года к концу третьего квартала осталось лишь 67 млрд.

С наступлением холодов, впрочем, ситуация на газовом рынке ЕС резко улучшилась: цены взлетели вчетверо, а объем экспорта в январе стал рекордным в истории.

Но для работников ситуация мало поменялась. Большинство боятся бастовать или писать в прокуратуру. Можно получить «голый оклад» без премии, то есть около 30% всего заработка, «и никакие суды не помогут», объясняют три вахтовика.

Об отсутствии денег у «Газстройпрома» речи не идет. Его портфель заказов - 1,5 трлн рублей, в прошлом году он получил 240 млрд рублей выручки, а в декабре разместил облигации на 231 млрд рублей.

Но до работников деньги не дошли. Все проблемы со стройками в прошлом году «Газстройпром» объяснял пандемией, возможно, на вирус спишут и задержки зарплат, говорит человек, близкий к одному из акционеров. На самом деле дело не в пандемии, а в том, что управлять такой махиной очень сложно, объясняет он.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Газстройпром» уже и ранее сталкивался с бунтами и разбирательствами Генпрокуратуры.
 
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