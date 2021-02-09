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Приостановлен транзит российского газа через Беларусь и Литву в Калининград

09.02.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приостановлен транзит российского газа через Беларусь и Литву в Калининград
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» / gazprom.ru
Транзит российского газа через Литву в Калининградскую область временно приостановлен, сообщает Интерфах со ссылкой на оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

Причины остановки транзита не сообщаются. Говорится лишь, что это было сделано по просьбе «Газпрома». Стоит отметить, что газ в Калининградскую область попадает по трубам через территории Беларуси и Литвы.

Накануне российские СМИ сообщали о введение в эксплуатацию в Калининградской области плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский».

Этот терминал позволит полностью обеспечить регион газом за счет поставок топлива морским путем, рассказывал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Путин накануне принял участие в открытии терминала.

Тем не менее эксперты полагают, что газ в Калининградскую область по-прежнему будет поступать транзитом. Это выгоднее.

«Установка если и будет использоваться, то только изредка – в рамках технических мероприятий, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии», – заявил в частности газете «Ведомости» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
 
 
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Накануне СМИ сообщали о введение в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала.
 
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