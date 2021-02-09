Источник материала: UDF



Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» / gazprom.ru

«Установка если и будет использоваться, то только изредка – в рамках технических мероприятий, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии», – заявил в частности газете «Ведомости» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приостановлен транзит российского газа через Беларусь и Литву в Калининград Накануне СМИ сообщали о введение в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала.

Причины остановки транзита не сообщаются. Говорится лишь, что это было сделано по просьбе «Газпрома». Стоит отметить, что газ в Калининградскую область попадает по трубам через территории Беларуси и Литвы.Накануне российские СМИ сообщали о введение в эксплуатацию в Калининградской области плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский».Этот терминал позволит полностью обеспечить регион газом за счет поставок топлива морским путем, рассказывал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Путин накануне принял участие в открытии терминала.Тем не менее эксперты полагают, что газ в Калининградскую область по-прежнему будет поступать транзитом. Это выгоднее.