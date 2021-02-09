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Борьба со снегом в Минске . 9 февраля 2021-го / minsknews.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко - о 10-балльных пробках в Минске и снежной зиме: «Такого я уже давно не помню» Движение транспорта было затруднено почти на всех крупных улицах.

Движение транспорта было затруднено почти на всех крупных улицах, с нарушением графика работал общественный транспорт. Было очевидно, что столичные службы с уборкой снега не справляются, несмотря на значительное количество техники и людей на улицах.Ожидалось, чтообрушится с критикой на. Однако этого не произошло. Вот что сказал руководитель государства:«Зимы всегда были не зимами. А в этом году настоящая зима. Особенно сегодня! Когда температура, пусть, как казалось бы, не очень низкая, 10-15 градусов [мороза], но сильный ветер и снег.Такого я уже давно не помню. Ну, неожиданность для нас в том, что люди жалуются (мы мониторим интернет), по всем каналам жалуются, что мы не успеваем расчищать там переулки, дворы, и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека... Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты нужно, чтобы люди сами подключились к уборке [снега].Но вы же понимаете, это же город, это не в деревне, где вышел на улицу — возле забора стоит лопата, очистил [территорию], не надо никого организовывать. Человек самоорганизованный в деревне. Это его обычная работа. В городе людей надо организовать. Если нужно, помочь инструментом. И ясно людям сказать: слушайте, вот ситуация такая, вот эта территория за вами, а это мы вам будем чистить.То есть вопрос в организации дела. ЖКХ, ЖКУ, ЖКА и руководители администрации [районов столицы], у нас их девять, и аппараты, всех их нужно вывести для организации. И так по всем направлениям».