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Ученые открыли неожиданные последствия глобального потепления

09.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые открыли неожиданные последствия глобального потепления

  • 9.02.2021, 13:25
Ученые открыли неожиданные последствия глобального потепления

Исследователи проанализировали данные по США и Канаде.

Разные виды растений цветут в разное время года, с ранней весны и до осени. Появление в воздухе пыльцы того или иного растения может приводить к тому, что у чувствительных к ней людей проявляются симптомы сезонного аллергического ринита — «сенной лихорадки». В большинстве случаев все ограничивается сильным насморком, зудом и слезотечением, хотя иногда развиваются и более серьезные реакции, пишет naked-science.ru.

По некоторым оценкам, такой сезонной аллергией страдают до 30% населения. И по мере продолжающегося изменения климата их страдания становятся все тяжелее. Потепление приводит к большему распространению многих аллергенных растений. А авторы новой работы, представленной в журнале PNAS, показали, что за последние годы сезон цветения стал более продолжительным — и пыльцы в воздухе появляется больше.

Уильям Эндерегг (William Anderegg) и его коллеги собрали и рассмотрели данные станций пыльцевого мониторинга США и Канады за период с 1990 по 2018 год. Оказалось, за это время сезон цветения стал начинаться (в среднем) на целых 20 дней раньше, заканчиваться на 10 дней позже, а общие объемы пыльцы в воздухе увеличились на 21 процент. Эти изменения происходят повсеместно, хотя и неравномерно. Ярче всего они проявляются в засушливых регионах США, Техасе и на Среднем Западе — возможно, так же происходит и в других частях света.

Ученые сопоставили эти данные с климатическими: среднегодовой температурой, влажностью, продолжительностью заморозков, концентрацией углекислого газа. Их влияние ответственно за 90 процентов изменений в интенсивности цветения. Однако наиболее сильную корреляцию продемонстрировала температура, рост которой отвечает примерно за половину продления периода цветения и примерно за восемь процентов увеличения количества пыльцы.

Авторы отмечают, что со временем эти изменения становятся более заметными. Если взять лишь период с 2003-го по 2018-й, то влияние потепления на цветение проявляется сильнее, чем за весь период 1990-2018 годов. Поэтому стоит ожидать, что в дальнейшем «аллергические эффекты» изменений климата будут только нарастать.

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Исследователи проанализировали данные по США и Канаде.
 
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