|
Литва приостановила поставки газа из Беларуси в Калининград
Источник материала: Хартия'97
Литва приостановила поставки газа из Беларуси в Калининград
В чем причина?
Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid временно остановил транзит газа в Калининградскую область. В официальном сообщении компании говорится, что приостановка поставок выполнена по просьбе «Газпрома». Мотивы решения российского газового концерна не раскрываются, сообщает
Как известно, транзит газа в Калиниград через Литву идет из Беларуси.
Оперативные данные на сайте Amber Grid демонстрируют падение транзита в Калининградскую область до нуля. Компания уточняет, что для нее это не будет иметь финансовых последствий.
При этом Amber Grid подтверждает, что потоки газа в Литву из Беларуси остаются стабильными. Население Литвы обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но и через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), и из Латвийского газохранилища.
Договор Amber Grid с «Газпромом» имеет силу до конца 2025 года. Его основное условие: «транспортируй или плати».
Известно, что Калининград собственным подземным хранилищем газа с 2013 года. Его оперативный резерв — 174 млн кубометров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)