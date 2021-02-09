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Литва приостановила поставки газа из Беларуси в Калининград

09.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва приостановила поставки газа из Беларуси в Калининград

  • 9.02.2021, 13:17
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Литва приостановила поставки газа из Беларуси в Калининград
иллюстрационное фото

В чем причина?

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid временно остановил транзит газа в Калининградскую область. В официальном сообщении компании говорится, что приостановка поставок выполнена по просьбе «Газпрома». Мотивы решения российского газового концерна не раскрываются, сообщает office life.

Как известно, транзит газа в Калиниград через Литву идет из Беларуси.

Оперативные данные на сайте Amber Grid демонстрируют падение транзита в Калининградскую область до нуля. Компания уточняет, что для нее это не будет иметь финансовых последствий.

При этом Amber Grid подтверждает, что потоки газа в Литву из Беларуси остаются стабильными. Население Литвы обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но и через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), и из Латвийского газохранилища.

Договор Amber Grid с «Газпромом» имеет силу до конца 2025 года. Его основное условие: «транспортируй или плати».

Известно, что Калининград собственным подземным хранилищем газа с 2013 года. Его оперативный резерв — 174 млн кубометров.

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