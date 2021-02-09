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Жителям Пекина раздадут $1,5 миллиона в цифровой валюте
Источник материала: Хартия'97
Жителям Пекина раздадут $1,5 миллиона в цифровой валюте
Ваучеры будут действительны с 10 по 17 февраля.
Власти Пекина раздадут жителям по 200 цифровых юаней для ограниченного тестирования цифровой валюты. Раньше подобные эксперименты уже проводили в других городах Китая.
Власти китайской столицы Пекина выделят $1,5 млн в цифровой валюте для ее ограниченного тестирования, пишет
В ходе этого испытания власти Пекина выберут из общего числа претендентов 50 тыс. участников, которые получат 200 юаней в цифровой валюте (около $30). Участники эксперимента смогут потратить деньги в некоторых офлайн- и онлайн-магазинах во время новогодних праздников с 10 по 17 февраля.
Ваучеры действительны с 10 по 17 февраля. Принять участие в эксперименте смогут граждане, у которых есть китайский идентификационный номер или вид на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня. Ранее похожие эксперименты проводили в Шэньчжэне и Сучжоу.
Народный банк Китая работает над созданием цифровой валюты, которая будет работать аналогично существующей. В частности, ею можно будет расплачиваться через приложения вроде Alipay и WeChat Pay.
В то же время, в отличие от популярных криптовалют вроде биткоина, китайская цифровая валюта будет контролироваться единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.
Напомним, что днем ранее курс биткоина обновил исторический максимум, почти достигнув отметки в $45 000 на фоне новости о $1,5 млрд инвестиций от Tesla.
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Ваучеры будут действительны с 10 по 17 февраля.
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