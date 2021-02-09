ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителям Пекина раздадут $1,5 миллиона в цифровой валюте

09.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Жителям Пекина раздадут $1,5 миллиона в цифровой валюте

  • 9.02.2021, 12:47
Жителям Пекина раздадут ,5 миллиона в цифровой валюте

Ваучеры будут действительны с 10 по 17 февраля.

Власти Пекина раздадут жителям по 200 цифровых юаней для ограниченного тестирования цифровой валюты. Раньше подобные эксперименты уже проводили в других городах Китая.

Власти китайской столицы Пекина выделят $1,5 млн в цифровой валюте для ее ограниченного тестирования, пишет CNBC.

В ходе этого испытания власти Пекина выберут из общего числа претендентов 50 тыс. участников, которые получат 200 юаней в цифровой валюте (около $30). Участники эксперимента смогут потратить деньги в некоторых офлайн- и онлайн-магазинах во время новогодних праздников с 10 по 17 февраля.

Ваучеры действительны с 10 по 17 февраля. Принять участие в эксперименте смогут граждане, у которых есть китайский идентификационный номер или вид на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня. Ранее похожие эксперименты проводили в Шэньчжэне и Сучжоу.

Народный банк Китая работает над созданием цифровой валюты, которая будет работать аналогично существующей. В частности, ею можно будет расплачиваться через приложения вроде Alipay и WeChat Pay.

В то же время, в отличие от популярных криптовалют вроде биткоина, китайская цифровая валюта будет контролироваться единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.

Напомним, что днем ранее курс биткоина обновил исторический максимум, почти достигнув отметки в $45 000 на фоне новости о $1,5 млрд инвестиций от Tesla.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ваучеры будут действительны с 10 по 17 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кухарев: участники протестов нанесли Минску ущерб на сумму более 1 миллиона рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by