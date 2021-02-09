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Гаага солидарна с Беларусью!

09.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гаага солидарна с Беларусью!

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  • 9.02.2021, 12:31
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Гаага солидарна с Беларусью!

В городе, название которого наводит страх на лукашистов, прошла акция.

В Гааге прошла акция солидарности с белорусским народом.

«Гаага солидарна с Беларусью! 228 политических заключенных сегодня находятся в заложниках у режима. Мы видим», — сообщил Стачком ОАО «Беларуськалий».





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В городе, название которого наводит страх на лукашистов, прошла акция.
 
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