|
Гаага солидарна с Беларусью!
Источник материала: Хартия'97
Гаага солидарна с Беларусью!
В городе, название которого наводит страх на лукашистов, прошла акция.
В Гааге прошла акция солидарности с белорусским народом.
«Гаага солидарна с Беларусью! 228 политических заключенных сегодня находятся в заложниках у режима. Мы видим», — сообщил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе, название которого наводит страх на лукашистов, прошла акция.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)