Старость не для слабаков. Шесть тревожных фактов о пожилых белорусах

Правительство предлагает решать проблемы пожилых граждан комплексно, для чего составило стратегию на десять лет.

Naviny.by выяснили, что ситуация в этом вопросе может приобрести масштаб национальной катастрофы.





«Я планов наших люблю громадьё»

В декабре 2020 года правительство утвердило национальную стратегию со звучным названием «Активное долголетие — 2030».

Как отмечают сами разработчики, стратегия понадобилась, поскольку стали «интенсивнее протекать процессы демографического старения нации».

Вдобавок у пожилых белорусов появились новые потребности и возможности, и им нужно создать все условия, чтобы они реализовали свой потенциал.

Правительство составило список из 55 мероприятий по выполнению стратегии. Начиная от создания советов пожилых граждан при местных органах власти и заканчивая развитием инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания, способной удовлетворить нужды пожилых.

Эти мероприятия планируется завершить через десять лет, и на бумаге всё выглядит гладко. Проценты роста проставлены в приложении № 1, а ответственные лица перечислены в приложении № 2 к стратегии.

При этом в документе не названы источники финансирования мероприятий и нет даже примерной их общей стоимости.

По всей видимости, конкретные цифры будут озвучены в новых программах социально-экономического развития страны и госпрограммах, которым «поручено» учитывать стратегию.

О том, как продвигается работа над «Активным долголетием — 2030», исполнители должны ежегодно докладывать Минтруда.

«Результатом реализации национальной стратегии станет создание условий для самостоятельной, независимой и полноценной жизнедеятельности пожилых граждан, устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества их жизни, активного и здорового долголетия, укрепления связей между поколениями», — выражают уверенность в министерстве.

Очевидно, что принимать конечные результаты работы по стратегии и подводить итоги спустя годы будет новый состав правительства.

Цифры бьют в набат

Наибольший интерес представляют все же не далеко идущие планы властей, а то, как проходит жизнь пожилых белорусов сегодня.

В этой части стратегия «Активное долголетие — 2030» приводит ряд примечательных фактов.

Naviny.by выделили шесть наиболее тревожных цифр.

1. Нация стремительно стареет.

В Беларуси «усиливается тенденция старения населения», отмечают авторы стратегии.

По итогам переписи населения 2019 года, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения превышает 15%. Десять лет назад эта цифра была равна 14%.

По прогнозу, к 2030 году доля пожилых белорусов превысит 1/5 часть населения, или составит свыше 20%. То есть темпы роста в десять ближайших лет увеличатся в пять раз.

2. Пожилые граждане очень больны.

Хронической патологией страдают около 80% пожилых белорусов, следует из стратегии.

3. Начиная с ранней старости, белорусы не занимаются спортом.

Доля лиц в возрасте 60 лет и старше, которые не отвечают рекомендациям ВОЗ по физической активности, полезной для здоровья, в нашей стране достигает 24%.

Это 27% мужчин и 21% женщин, то есть практически каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в этой возрастной группе.

Количество пожилых граждан в возрастной группе 60–69 лет, которые пассивно проводят свой досуг, превышает 84%. Это 86% мужчин и 83% женщин.

4. Мужчины живут меньше женщин, в результате чего пожилые белоруски ведут одинокую жизнь.

В нашей стране существенно разнится продолжительность жизни мужчин и женщин — на 10,1 года.

Так, в 2019 году эта цифра для мужчин составляла 69,3 года, для женщин — 79,4 года.

Как итог, в пожилом возрасте большинство женщин живет в одиночестве, без других членов семьи.

5. Мужчины губят себя, в том числе из-за нездорового образа жизни.

В нашей стране так называемая ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин — почти на пять лет.

Справка. ОПЖ обозначает среднее количество лет предстоящей жизни человека, который достиг определенного возраста.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в возрасте 60 лет составляет 12,3 года для мужчин и 17,2 года — для женщин.

«Различия в ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни в значительной мере обусловлены большей распространенностью рискованных форм поведения и нездоровых привычек среди мужчин», — отмечается в стратегии.

6. Все меньше белорусов участвуют в программах допобразования.

Чтобы обеспечить экономическую активность и занятость граждан предпенсионного возраста, государству нужно расширять возможности для получения ими дополнительного образования. В том числе повышать квалификацию, проходить переподготовку, посещать обучающие курсы.

Однако число белорусов, которые получают допобразование, сокращается.

Так, с 2012 по 2019 год в 1,2 раза сократилось количество работников, которые прошли профессиональное обучение по образовательным программам дополнительного образования взрослых.

Вызов принят?

Государство прилагает определенные усилия по решению проблем пожилых белорусов.

К примеру, гражданам, которые уволились, чтобы ухаживать за своими пожилыми родственниками старше 80 лет или за инвалидами І группы, выплачивается пособие по уходу, отмечается в стратегии. А в 2017 году в стране была введена новая форма соцобслуживания — социальное обслуживание в замещающей семье.

При этом есть некоторые цифры, которые вселяют не тревогу, а уверенность. Так, на 1 января 2020 года в Беларуси элементами безбарьерной среды обеспечено почти 70% объектов социальной сферы.

Стратегия показывает, что власти «каталогизировали» главные вызовы в этой сфере. Теперь осталось начать быстро и эффективно управлять процессами старения общества, чтобы они не превратились в стихийное бедствие для всей страны.