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Старость не для слабаков. Шесть тревожных фактов о пожилых белорусах
Источник материала: Навiны
Правительство предлагает решать проблемы пожилых граждан комплексно, для чего составило стратегию на десять лет.
Naviny.by выяснили, что ситуация в этом вопросе может приобрести масштаб национальной катастрофы.
«Я планов наших люблю громадьё»
В декабре 2020 года правительство утвердило национальную
Как отмечают сами разработчики, стратегия понадобилась, поскольку стали «интенсивнее протекать процессы демографического старения нации».
Вдобавок у пожилых белорусов появились новые потребности и возможности, и им нужно создать все условия, чтобы они реализовали свой потенциал.
Правительство составило список из 55 мероприятий по выполнению стратегии. Начиная от создания советов пожилых граждан при местных органах власти и заканчивая развитием инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания, способной удовлетворить нужды пожилых.
Эти мероприятия планируется завершить через десять лет, и на бумаге всё выглядит гладко. Проценты роста проставлены в приложении № 1, а ответственные лица перечислены в приложении № 2 к стратегии.
При этом в документе не названы источники финансирования мероприятий и нет даже примерной их общей стоимости.
По всей видимости, конкретные цифры будут озвучены в новых программах социально-экономического развития страны и госпрограммах, которым «поручено» учитывать стратегию.
О том, как продвигается работа над «Активным долголетием — 2030», исполнители должны ежегодно докладывать Минтруда.
«Результатом реализации национальной стратегии станет создание условий для самостоятельной, независимой и полноценной жизнедеятельности пожилых граждан, устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества их жизни, активного и здорового долголетия, укрепления связей между поколениями», —
Очевидно, что принимать конечные результаты работы по стратегии и подводить итоги спустя годы будет новый состав правительства.
Цифры бьют в набат
Наибольший интерес представляют все же не далеко идущие планы властей, а то, как проходит жизнь пожилых белорусов сегодня.
В этой части стратегия «Активное долголетие — 2030» приводит ряд примечательных фактов.
Naviny.by выделили шесть наиболее тревожных цифр.
1. Нация стремительно стареет.
В Беларуси «усиливается тенденция старения населения», отмечают авторы стратегии.
По итогам переписи населения 2019 года, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения превышает 15%. Десять лет назад эта цифра была равна 14%.
По прогнозу, к 2030 году доля пожилых белорусов превысит 1/5 часть населения, или составит свыше 20%. То есть темпы роста в десять ближайших лет увеличатся в пять раз.
2. Пожилые граждане очень больны.
Хронической патологией страдают около 80% пожилых белорусов, следует из стратегии.
3. Начиная с ранней старости, белорусы не занимаются спортом.
Доля лиц в возрасте 60 лет и старше, которые не отвечают рекомендациям ВОЗ по физической активности, полезной для здоровья, в нашей стране достигает 24%.
Это 27% мужчин и 21% женщин, то есть практически каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в этой возрастной группе.
Количество пожилых граждан в возрастной группе 60–69 лет, которые пассивно проводят свой досуг, превышает 84%. Это 86% мужчин и 83% женщин.
4. Мужчины живут меньше женщин, в результате чего пожилые белоруски ведут одинокую жизнь.
В нашей стране существенно разнится продолжительность жизни мужчин и женщин — на 10,1 года.
Так, в 2019 году эта цифра для мужчин составляла 69,3 года, для женщин — 79,4 года.
Как итог, в пожилом возрасте большинство женщин живет в одиночестве, без других членов семьи.
5. Мужчины губят себя, в том числе из-за нездорового образа жизни.
В нашей стране так называемая ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин — почти на пять лет.
Справка. ОПЖ обозначает среднее количество лет предстоящей жизни человека, который достиг определенного возраста.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в возрасте 60 лет составляет 12,3 года для мужчин и 17,2 года — для женщин.
«Различия в ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни в значительной мере обусловлены большей распространенностью рискованных форм поведения и нездоровых привычек среди мужчин», — отмечается в стратегии.
6. Все меньше белорусов участвуют в программах допобразования.
Чтобы обеспечить экономическую активность и занятость граждан предпенсионного возраста, государству нужно расширять возможности для получения ими дополнительного образования. В том числе повышать квалификацию, проходить переподготовку, посещать обучающие курсы.
Однако число белорусов, которые получают допобразование, сокращается.
Так, с 2012 по 2019 год в 1,2 раза сократилось количество работников, которые прошли профессиональное обучение по образовательным программам дополнительного образования взрослых.
Вызов принят?
Государство прилагает определенные усилия по решению проблем пожилых белорусов.
К примеру, гражданам, которые уволились, чтобы ухаживать за своими пожилыми родственниками старше 80 лет или за инвалидами І группы, выплачивается пособие по уходу, отмечается в стратегии. А в 2017 году в стране была введена новая форма соцобслуживания — социальное обслуживание в замещающей семье.
При этом есть некоторые цифры, которые вселяют не тревогу, а уверенность. Так, на 1 января 2020 года в Беларуси элементами безбарьерной среды обеспечено почти 70% объектов социальной сферы.
Стратегия показывает, что власти «каталогизировали» главные вызовы в этой сфере. Теперь осталось начать быстро и эффективно управлять процессами старения общества, чтобы они не превратились в стихийное бедствие для всей страны.
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Правительство предлагает решать проблемы пожилых граждан комплексно, для чего составило стратегию на десять лет.
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