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Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега

09.02.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега. Об этом он заявил 9 февраля во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега

«В этом году настоящая зима, особенно сегодня, когда температура, пусть, казалось, не очень низкая — 10-15 градусов, но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Неожиданность для нас в том, что люди жалуются (мы мониторим интернет, по всем каналам), что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — сказал Лукашенко (видеофрагмент его беседы с Кухаревым разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

«Но вы же понимаете, это ж город. Это не в деревне, что вышел — на улице возле забора стоит лопата, не надо никого организовывать. Человек самоорганизован в деревне — это его обычная работа. В городе людей надо организовать, если надо, помочь инструментом, и четко людям сказать: слушайте, вот ситуация такая, вот эта территория за вами, а эта — мы вам будем чистить. То есть вопрос в организации дела, ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций (у нас их девять и аппараты) — всех надо вывести для организации и так по всем направлениям», — сказал Лукашенко.

Сегодня из-за снегопада на улицах столицы 10-балльные пробки. Мингорисполком призвал жителей выйти на уборку снега. Автовладельцев просят парковать машины так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

 
 
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Александр Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега. Об этом он заявил 9 февраля во время доклада председателя Мингорисполкома...
 
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