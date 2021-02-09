Александр Лукашенко поручил столичным службам организовать минчан для уборки снега. Об этом он заявил 9 февраля во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.





«В этом году настоящая зима, особенно сегодня, когда температура, пусть, казалось, не очень низкая — 10-15 градусов, но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Неожиданность для нас в том, что люди жалуются (мы мониторим интернет, по всем каналам), что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — сказал Лукашенко (видеофрагмент его беседы с Кухаревым разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

«Но вы же понимаете, это ж город. Это не в деревне, что вышел — на улице возле забора стоит лопата, не надо никого организовывать. Человек самоорганизован в деревне — это его обычная работа. В городе людей надо организовать, если надо, помочь инструментом, и четко людям сказать: слушайте, вот ситуация такая, вот эта территория за вами, а эта — мы вам будем чистить. То есть вопрос в организации дела, ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций (у нас их девять и аппараты) — всех надо вывести для организации и так по всем направлениям», — сказал Лукашенко.

Сегодня из-за снегопада на улицах столицы 10-балльные пробки. Мингорисполком призвал жителей выйти на уборку снега. Автовладельцев просят парковать машины так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.