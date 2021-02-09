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Брестчанина подозревают в разжигании социальной вражды
Источник материала: Навiны
По данным следствия, днем 24 октября 34-летний мужчина разместил в региональном чате сообщение, содержащее призыв к применению насилия в отношении сотрудников милиции.
Противоправные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси.
Областным следственным управлением в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.130 УК (разжигание иной социальной вражды).
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По данным следствия, днем 24 октября 34-летний мужчина разместил в региональном чате сообщение, содержащее призыв к применению насилия в отношении сотрудников...
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