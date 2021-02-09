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"Золотые" клумбы: минские власти оценили "ущерб" от акций протеста
Источник материала: Партизан
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада Лукашенко рассказал, в какую сумму оценили ущерб Минску от массовых акций протеста после президентских выборов.
Это 1 млн 250 тыс. рублей. По его словам, с участников протестов уже взысканы 980 тыс. руб.
"Люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы", - цитирует Кухарева
Председатель горисполкома пообещал принять "самые серьезные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не было".
Кухарев намерен работать над тем, чтобы столица Беларуси оставалась как для жителей, так и для гостей города "комфортной, уютной и удобной".
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Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада Лукашенко рассказал, в какую сумму оценили ущерб Минску от массовых акций протеста после президентских...
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