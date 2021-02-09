"Золотые" клумбы: минские власти оценили "ущерб" от акций протеста

Это 1 млн 250 тыс. рублей. По его словам, с участников протестов уже взысканы 980 тыс. руб.





belta.by . "Люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы", - цитирует Кухарева



