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"Золотые" клумбы: минские власти оценили "ущерб" от акций протеста

09.02.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада Лукашенко рассказал, в какую сумму оценили ущерб Минску от массовых акций протеста после президентских выборов.

Это 1 млн 250 тыс. рублей. По его словам, с участников протестов уже взысканы 980 тыс. руб.

"Люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы", - цитирует Кухарева belta.by.

Председатель горисполкома пообещал принять "самые серьезные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не было". 

Кухарев намерен работать над тем, чтобы столица Беларуси оставалась как для жителей, так и для гостей города "комфортной, уютной и удобной".
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада Лукашенко рассказал, в какую сумму оценили ущерб Минску от массовых акций протеста после президентских...
 
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