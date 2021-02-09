Суд в Минске начал рассмотрение дело волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна

















Суд сегодня продлился недолго. Продолжение 16 февраля в 10 утра.





Он работал с Марией Колесниковой в ОК16, присоединился к нашей команде еще в мае. Суд будет открытым, захватите паспорт и маски. Левон и его родные будут очень рады поддержке.





Левон полгода в СИЗО. За это время два следователя отказывались от дела, но третий все же довел его до суда, сообщает штаб Виктора Бабарико. Ни адвокат, ни сам Левон не понимают суть обвинения.





«Я брал текст обвинения, материалы дела и читал. Какой это бред. Винегрет слов нашинкованный», — отмечает Левон. — Два любимых вопроса, заданных мне в ходе допроса, которые отражают всю сущность нашей правоохранительной системы:





— Если Вы не совершали участия в массовых беспорядках, то по какой причине Вас задержали сотрудники милиции?





— Если Вы не совершали никаких противоправных действий, то для чего Вы носили при себе памятку на случай задержания?»

«Я очень не хочу выглядеть жалко на суде. Я не хочу сделать им такой подарок», -- передал политзаключенный.



