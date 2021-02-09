Вясна . Девятого февраля суд Фрунзенского района вынес приговор 30-летнему политзаключенному Артему Савчуку. Его признали виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса и осудили на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима. Иск "Минсктранса" будет выделен в отдельное гражданское производство, передает ПЦ





Дело рассмотрела судья Юлия Близнюк. Государственное обвинение представляла Алина Касьянчик.





15 января друга Артема, политзаключенного Артема Хващевского, с которым они были в тот вечер, приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Дело также рассматривала Юлия Близнюк.





Артема Савчука обвинили в том, что десятого августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал дорогу транспорта, участвовал в столкновении с сотрудниками милиции, бросал петарды и болты.





Осужденного ранее Артема Хващевского также вызвали для показаний – он дал такие же показания, как и его друзья, с которыми он был в тот вечер: Савчук и Сычик. Он рассказал, что они приехали на свадьбу к школьному другу, после чего планировали вернуться в Польшу. В Беларуси они участвовали в мирном собрании.





Защитник политзаключенного Сергей Лебедев подчеркнул, что показания подтвердились записями с камер наблюдения. Их просмотрели не сразу: четвертого февраля большая часть судебного дня была потрачена на то, чтобы попытаться открыть диски с материалами дела – из более чем тридцати дисков в суде над программистом смогли открыть только три.





"И Артем, и его друзья дали принципиально аналогичные показания, – отметил адвокат политзаключенного. – Когда они возвращались домой, движение было заблокировано, поэтому они припарковали машину на одной из улиц и продолжили движение пешком.





Во время взрывов они временно потерялись, но потом нашлись возле торгового центра “Тивали”. Там Савчук помог неизвестным ему людям, которые перемещали тележки супермаркета – только потому, что они передвигали их с трудом.





Он не предполагал, что эти тележки могут быть использованы в противоправных действиях. Показания подтверждаются фотографиями и видео, которые сделал на телефон Хващевский. Подтверждается и факт перемещения тележек супермаркета на небольшой части дороги”.





Однако в то же время защита подчеркнула, что в вину Савчуку вменяется “разукомплектование и изъятие колясок из парковочного бокса” – такие выводы следователь сделал на основе просмотренных видео с камер наблюдения и инвентарных номеров колясок.





Однако на видео видно, как Савчук и друзья на некоторое время исчезают из зоны обзора камеры. Следствие посчитало, что поскольку Савчук мог находиться в боксе во время выкатывания колясок, вину можно считать доказанной – других доказательств суду не предоставлено.





"По сути, следователь в протоколе допустил предположение, которое не может быть принято за доказательство по презумпции невиновности, – отметил Сергей Лебедев. – Кроме этого, и обвиняемый, и свидетели говорят, что они не заходили в бокс”.





Адвокат также отметил, что следствие и прокуратура ошибочно допустила расширенное толкование понятия “погром”, зачитав объяснения слова в разных словарях и отметив, что такого явления в Беларуси не было.





Считать похищением изъятие колясок с места хронения в магазине и перемещение их на 140 метров тоже нельзя: не подтверждены корыстные мотивы, торговая сеть не понесла вреда, а также – использование колясок вне магазина допускается правилами торговых сетей.





"Пособничество требует доказательства злого умысла, поэтому считаю его не подтвержденным, – сказал Сергей Лебедев. - Артем руководствовался альтруизмом и не предполагал, для каких целей будут использованы тележки. Именно за то, что он не разобравшись в ситуации, проявил отзывчивость, он сейчас и привлекается к уголовной ответственности”.





Во время просмотра видео с регистратора Артема не подтвердилась информация о том, что он якобы выкрикивал лозунги возле СИЗО-1 на Володарского.





Прокурор запросила для Артема Савчука четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима, а также удовлетворить гражданский иск Минсктранса – 21 тысячу 839 рублей. Судья назначила именно такое наказание. Иск Минсктранса будет выделен в отдельное гражданское производство.





В последнем слове Артем вспомнил родителей, сестру, бабушек и дедушек, друзей и родственников. "Всех крепко обнимаю, всех люблю. Не волнуйтесь за меня".



