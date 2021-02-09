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Певица Граймс в одежде от украинского бренда показала сына Илона Маска
09.02.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возлюбленная создателя Tesla
Илон Маск и Граймс признаны самой необычной парой современности: сначала поклонники увлеченно наблюдали за их перепиской в Twitter и первыми выходами на публику, а после обсуждала
© AFP 2020 / TIZIANA FABI
В сети обсуждают новые снимки Граймс, опубликованные на личной странице в Instagram: на кадрах певица показала стильный образ от украинской марки IENKI IENKI и маленького сына от Маска.
Стильная куртка и дутая косынка из новой коллекции дизайнеров настолько понравились подписчикам, что стали самыми популярными запросами в магазине бренда.
А трогательный момент с ребенком фолловеры восприняли как дополнительный бонус и очередное доказательство тому, что сейчас XÆA-12 больше похож на свою знаменитую маму.
Напомним, что это не первое появление малыша на фото: певица уже показывала
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают стильную публикацию звезды и умиляются новым снимкам маленького XÆA-12.
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