Певица Граймс в одежде от украинского бренда показала сына Илона Маска

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возлюбленная создателя Tesla Илона Маска поделилась стильной и в то же время трогательной публикацией в соцсетях: певица Граймс в одежде от украинских дизайнеров позировала с маленьким сыном.

Илон Маск и Граймс признаны самой необычной парой современности: сначала поклонники увлеченно наблюдали за их перепиской в Twitter и первыми выходами на публику, а после обсуждала экстравагантное имя их новорожденного. Но, помимо всего прочего, знаменитости славятся отличным вкусом, что еще раз доказала возлюбленная одного из самых богатых людей в мире.

В сети обсуждают новые снимки Граймс, опубликованные на личной странице в Instagram: на кадрах певица показала стильный образ от украинской марки IENKI IENKI и маленького сына от Маска.

Стильная куртка и дутая косынка из новой коллекции дизайнеров настолько понравились подписчикам, что стали самыми популярными запросами в магазине бренда.

А трогательный момент с ребенком фолловеры восприняли как дополнительный бонус и очередное доказательство тому, что сейчас XÆA-12 больше похож на свою знаменитую маму.

Напомним, что это не первое появление малыша на фото: певица уже показывала трогательный снимок сына.

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