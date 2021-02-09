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Певица Граймс в одежде от украинского бренда показала сына Илона Маска

09.02.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Возлюбленная создателя Tesla Илона Маска поделилась стильной и в то же время трогательной публикацией в соцсетях: певица Граймс в одежде от украинских дизайнеров позировала с маленьким сыном.

Илон Маск и Граймс признаны самой необычной парой современности: сначала поклонники увлеченно наблюдали за их перепиской в Twitter и первыми выходами на публику, а после обсуждала экстравагантное имя их новорожденного. Но, помимо всего прочего, знаменитости славятся отличным вкусом, что еще раз доказала возлюбленная одного из самых богатых людей в мире.

© AFP 2020 / TIZIANA FABI
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В сети обсуждают новые снимки Граймс, опубликованные на личной странице в Instagram: на кадрах певица показала стильный образ от украинской марки IENKI IENKI и маленького сына от Маска.

Стильная куртка и дутая косынка из новой коллекции дизайнеров настолько понравились подписчикам, что стали самыми популярными запросами в магазине бренда.

А трогательный момент с ребенком фолловеры восприняли как дополнительный бонус и очередное доказательство тому, что сейчас XÆA-12 больше похож на свою знаменитую маму.

Напомним, что это не первое появление малыша на фото: певица уже показывала трогательный снимок сына.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают стильную публикацию звезды и умиляются новым снимкам маленького XÆA-12.
 
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