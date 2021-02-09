Кто достоин стать президентом, отношение белорусов к Путину и смертной казни. О чем говорится в новом исследовании Chatham House?

Источник материала: Onliner Виктора Бабарико видят достойным лидером Беларуси 28,8% опрошенных, Лукашенко — 27,4%. Об этом сегодня во время презентации третьей волны социсследования Chatham House рассказал политолог и директор по исследованиям «Центра новых идей» Григорий Астапеня. Во время исследования опросили 926 респондентов — эта выборка соответствует структуре городского населения. Приводим самые интересные моменты из работы.

По словам Григория Астапени, первые вопросы исследования касались президентских выборов.

Итак, на вопрос «Голосовали ли вы на выборах президента в августе 2020 года?» 76,8% опрошенных ответили утвердительно, 23,2% — отрицательно.

После уточнения «За какого кандидата вы голосовали?» оказалось, что 50,4% отдали голос Светлане Тихановской, 23,2% — Александру Лукашенко, 13% решились на «против всех».

25,4% людей ответили «однозначно положительно» на вопрос «Как вы относитесь к акциям протеста против действующей власти?». 19,8% затруднялись ответить, 19,7% ответили «однозначно отрицательно».

Также респонденты в исследовании отвечали на вопросы, связанные с последними событиями в Беларуси.

Так, 61,3% опрошенных согласились, что выборы были сфальсифицированы, 58,6% полностью поддержали мирный протест, 60,4% остались недовольны итогами выборов.

Кроме этого, 67,2% респондентов считают, что силовики применили неоправданную и чрезмерную силу при разгоне протестов 9—11 августа, а 70,3% считают необходимым немедленное прекращение насилия в отношении протестующих.





70,2% респондентов думают, что власти следует пойти на диалог с теми, кто не согласен с итогами выборов. 51,1% посчитали, что протестная активность в Беларуси начинает снижаться. Кроме того, 43,5% думают, что, если власть не пойдет на переговоры, страна рискует оказаться в гражданской войне, а 54,1% людей уверены, что в случае применения насилия к протестующим это может вызвать ответные меры.

У респондентов также спросили, кто из списка людей достоин стать президентом Беларуси. Вот как разделились голоса:

28,8% считают лучшим кандидатом Виктора Бабарико;

27,4% — Александра Лукашенко;

12,1% отдали голос Павлу Латушко.





На вопрос, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом Беларуси, 36,9% опрошенных ответили, что это произойдет в этом году. 27,8% думают, что он останется до конца срока. 12,5% считают, что Лукашенко уйдет с президентского поста в 2035 году или позже.

В исследовании спрашивали, как респонденты относятся к Владимиру Путину. Оказалось, что он остается довольно популярным политиком в нашей стране. 38,8% опрошенных относятся к президенту России «в основном хорошо», 15,9% — «в основном плохо», 15,1% — «очень хорошо». Стоит заметить, что в последнее время отношение к Путину ухудшилось у 39,5%.





Кроме того, в исследовани разместили список доверия к организациям и институтам.

Вот положительно лидирующая тройка: негосударственные СМИ, православная церковь, штаб Виктора Бабарико.





Замыкают рейтинг парламент, государственные СМИ, Центральная избирательная комиссия.





В исследовании поднималась проблема государственных символов. На вопрос, какие из них более близки людям, 41,4% ответили «красно-зеленый флаг, государственный герб», а 32,6% выбрали бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Ну и наконец, традиционный вопрос по поводу одобрения смертной казни в Беларуси. 16,8% выбрали вариант «полностью одобряю», 29,8% — «скорее одобряю», 25,6% — «скорее не одобряю», а 17,5% — «полностью не одобряю».



