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хакеры из Северной Кореи украли больше 300 миллионов долларов для оплаты ядерного оружия
Источник материала: Tut.by
Хакеры из Северной Кореи за 2020 год украли 316,4 миллиона долларов — эти средства предположительно пошли на программы по развитию ядерного и баллистического оружия,
В конфиденциальном отчете ООН режим главы Северной Кореи Ким Чен Ына обвиняется в проведении «операций против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» с целью оплаты программ по оружию и поддержания на плаву находящейся в бедственном положении экономики Северной Кореи.
Согласно документу, одна не названная страна, которая является членом ООН, заявила, что в период с 2019-го по ноябрь 2020 года хакеры украли виртуальные активы на сумму 316,4 миллиона долларов. В отчете также утверждается, что Северная Корея обслуживала ядерные и баллистические объекты, «продолжая искать ресурсы и технологии для этих программ за границей».
Автором отчета является группа экспертов ООН по Северной Корее - орган, которому поручено следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных против режима Ким Чен Ына в качестве наказания за его ядерное оружие и разработку баллистических ракет.
Отчет состоит из сведений, полученных от стран - членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и сбежавших из Северной Кореи. Пока что документ является конфиденциальным и неясно, когда он появится в открытом доступе.
Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос CNN, но утверждения в отчете соответствуют планам, о которых недавно говорит Ким Чен Ын, отмечает издание. Так, месяц назад он
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Об этом говорится в закрытом докладе ООН.
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