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Мужчина забрал из зоомагазина крошечное яйцо. Смотрите, что в итоге у него получилось

09.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алвин Уиллс — блогер из Нидерландов, который рассказывает своим подписчикам о том, как он помогает птицам, попавшим в беду. В этот раз мужчина решил взять домой крошечное яйцо, которое он обнаружил в зоомагазине. В одной клетке раньше жила парочка волнистых попугаев и их яйцо, но самку недавно купили, и в таких условиях у птенца было мало шансов на то, что он вообще вылупится. Поэтому Алвин решился забрать яйцо себе и посмотреть, сможет ли он что-то с ним сделать, пишет twizz.ru.

Яйцо было таким крошечным, что поместилось в спичечный коробок:


У себя дома Алвин поместил яйцо в инкубатор. Первые несколько дней ничего не менялось, а на четвертый мужчина заметил сердцебиение:


В природе самки переворачивают яйца, поэтому Алвину в инкубаторе приходилось проделывать то же самое три раза в день. На 19-й день птенец наконец-то вылупился


Мужчина узнал, как и чем именно нужно кормить птенцов волнистых попугаев. В итоге своего подопечного Алвин поил с ложечки по 8 раз в день. Под опекой мужчины птенец рос и набирался сил.



Со временем крошечный малыш превратился в симпатичного попугайчика и научился летать. Алвин назвал его Альбертом.

Тогда Алвин вспомнил про отца своего питомца, который остался в зоомагазине. Он выкупил его и привез домой, воссоединив маленькое птичье семейство. Мужчина рассказал, что не понял, узнали ли отец и сын друг друга, но он хочет верить, что да.

Всё — от обнаружения яйца в магазине и до объединения пернатой семьи — Алвин показал в своем видео:

 
 
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