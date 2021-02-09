Эксперт: Власти не будут садить рядом кого-то с другими взглядами. Только в качестве «полезных идиотов»

Источник материала: Салiдарнасць

Режим сегодня живет концепцией 1918 — 1941-45 годов.

— Оптимизм правительства Беларуси зиждется сегодня на лозунгах, рапортах, заявлениях, популизме и этот список можно продолжать, — размышляет на Примусе управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов.

Он считает, что все заявления и действия белорусских властей в последнее время являются следствием того, что они оторваны от белорусского гражданского общества.

— На сегодняшний день у нас в госаппарате слишком много людей, которые раньше носили погоны. Я не спорю, что они, скорее всего, неплохо разбираются в военном деле, в силовых вопросах, но экономика не так работает. Можно заставить людей работать, но эффективность будет равна нулю.

Власть сегодня живет концепцией 1918 — 41-45 годы. По их разумению, это и есть начало и конец истории. Именно поэтому у нас отмену Чемпионата мира по хоккею ассоциируют с местью за то, что мы держали флаг над Рейхстагом. Потому что люди живут такими идеями и ценностями.

А они подразумевают то, что ты даже не собираешься разделять альтернативную точку зрения, не собираешься садить рядом с собой за стол кого-то с другими взглядами. Разве только для имитации, для использования, как в Советском Союзе, в качестве «полезных идиотов».

Но реальный серьезный диалог, при котором удастся провести ретроспективу и перезагрузить (отношения), его не будет, — говорит топ-менеджер.

Именно с системой, основанной на силовых принципах, он связывает то, что большинство важных решений принимаются не вследствие конструктивного диалога, а приказным путем.

— Консолидированное общество может быть намного успешнее выстроенной иерархии вертикали, как оказалось. Мы начали приходить к пониманию того, что сами можем и умеем, если начнем что-то делать. И мы начали потихоньку это делать.

Вот премьер-министр распорядился создать бренд для Беларуси. Я считаю, все, что ни пытается выстроить из странового бренда вертикаль, плохо получается, потому что они нанимают пиарщиков и думают, что можно просто, написав, сказав, нарисовав, что-то сделать. Но бренд не на этом строится.

Вот гражданское общество, не вкладывая много в пиар, создало брендинг районов, когда люди собрались и сделали флаги, гербы районов.

Мы получили консолидированное общество, которое активно и быстро начинает писать в международные организации и компании про нарушение прав, что заставляет эти компании реагировать. Вот в чем сейчас наш страновой бренд.

В 2020 году у белорусов проснулось человеческое достоинство, но трансформация сознания за один день не происходит. Нужно года два-три с момента, когда это стартануло. А началось все с ковида. Именно тогда мы увидели, что государство несостоятельное и оно не может бороться с серьезными вызовами, — отметил Валерий Семилетов.

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