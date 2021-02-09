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На YouTube опубликовали фильм про августовский протест

09.02.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялась премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от белорусского режиссера Ольги Абрамчик, которая пять лет живет в Праге.

На YouTube опубликовали фильм про августовский протест

Фильм повествует о событиях, произошедших 9-го августа и в первую неделю после выборов. Он полностью состоит из любительских съемок. В нем нет музыкального сопровождения и авторского комментария.

 
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Состоялась премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от белорусского режиссера Ольги Абрамчик, которая пять лет живет в Праге.
 
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