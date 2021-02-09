На YouTube опубликовали фильм про августовский протест

Состоялась премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от белорусского режиссера Ольги Абрамчик, которая пять лет живет в Праге.

Фильм повествует о событиях, произошедших 9-го августа и в первую неделю после выборов. Он полностью состоит из любительских съемок. В нем нет музыкального сопровождения и авторского комментария.