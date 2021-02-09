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На YouTube опубликовали фильм про августовский протест
Источник материала: Навiны
Состоялась премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от белорусского режиссера Ольги Абрамчик, которая пять лет живет в Праге.
Фильм повествует о событиях, произошедших 9-го августа и в первую неделю после выборов. Он полностью состоит из любительских съемок. В нем нет музыкального сопровождения и авторского комментария.
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Состоялась премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от белорусского режиссера Ольги Абрамчик, которая пять лет живет в Праге.
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