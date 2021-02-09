Вилка сценариев для Беларуси: от скромного роста до резкого спада

Белорусская экономика может резко сократиться в 2021 году в случае реализации существующих угроз. К такому выводу пришли эксперты Центра экономических исследований BEROC, которые подготовили макроэкономический обзор.





По их мнению, из-за попыток властей избежать экономического спада в прошлом году финансовое положение белорусских предприятий ухудшилось, и поэтому в 2021 году последние могут ограничить выпуск.

«Для улучшения своего финансового положения фирмы могут ограничивать выпуск, пытаясь распродать имеющиеся запасы, а также урезать издержки на труд», — предполагают эксперты.

Дополнительные предпосылки для возврата к рецессии сформировались на фоне длящегося политического кризиса, считают они.

«Негативные ожидания домохозяйств и фирм приводят к сжатию спроса. Например, многие из них считают ближайшее будущее неблагоприятным для инвестиций и крупных покупок. Кроме того, политический кризис негативным образом влияет и на сберегательное поведение экономических агентов, ослабляя и без того хрупкую финансовую стабильность», — считают эксперты BEROC.

По их мнению, если бы текущую экономическую среду удалось законсервировать, то в 2021 году наиболее вероятным было бы вялотекущее углубление спада: около 0,5% (после снижения ВВП на 0,9% в 2020 году).

«Однако подобный инерционный сценарий сегодня видится далеко не самым вероятным. Для экономики актуальными стали многочисленные угрозы, каждая из которых в отдельности (а тем более, в каком-либо сочетании) может привести к резким качественным изменениям состояния экономической среды», — предполагают экономисты.

К числу таких угроз они относят возможную финансовую дестабилизацию на уровне предприятий, усугубление политического кризиса, пандемию, новые трения с Россией, новые шоки в глобальной экономике, а также западные санкции и трудовую миграцию.

На этом фоне «вилка» возможных сценариев-2021 для Беларуси чрезвычайно широка, считают эксперты.

«От скудного роста (до 1,5%) с сохранением элементов финансовой и ценовой стабильности (в случае нейтрализации всех угроз и значимого улучшения внешней конъюнктуры), до резкого и масштабного углубления спада (до 10%), при финансовой и ценовой дестабилизации (в случае реализации перечисленных выше угроз)», — полагают эксперты Центра экономических исследований BEROC.