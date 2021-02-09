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В Беларуси готовят пакет мер для усиления борьбы с киберпреступлениями

09.02.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти инициируют пакет мер для усиления борьбы с киберпреступлениями.

В Беларуси готовят пакет мер для усиления борьбы с киберпреступлениями

По информации БелаПАН, одним из инициаторов таких решений выступает Национальный банк. К настоящему времени при участии регулятора банковской системы подготовлен проект госрешения, предусматривающий оперативную блокировку фишинговых (лживых, создаваемых, как правило, для совершения мошеннических действий) интернет-сайтов.

Кроме этого, власти готовят проект госрешения, цель которого — ускоренная блокировка средств, которые были выведены мошенниками. Документ также предполагает ускорение процесса возврата таких средств законопослушным гражданам.

Также власти намерены усилить защищенность банковской системы от киберпреступлений с помощью внедрения автоматизированной системы реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности.

Напомним, в середине января Нацбанк распространил сообщение о новых схемах, которые стали использовать мошенники для выманивания денежных средств у законопослушных граждан.

В частности, Национальный банк заявил, что мошенники стали звонить гражданам Беларуси и представляться сотрудниками центрального банка. Также Нацбанк акцентировал внимание на появлении новых фишинговых интернет-сайтов.

«Отдельно обращаем внимание на участившиеся случаи создания фишинговых сайтов известных торговых площадок и сервисов, таких как Kufar и "Белпочта", а также интернет-банкингов банков. Внешне данные сайты и ссылки максимально идентичны оригинальным», — сообщал в январе Нацбанк.

Генеральный прокурор Андрей Швед в январе этого года, выступая с докладом перед Александром Лукашенко, сообщил о резком увеличении количества киберпреступлений в 2020 году. По его словам, если в 2019 году было зарегистрировано чуть более 10 тысяч таких преступлений, то в 2020-м — более 25 тысяч.

«Воспользовавшись в определенной степени немного нервной обстановкой, нагнетанием, отвлечением правоохранительного блока на то, чтобы пресечь дестабилизацию общественной безопасности, кибермошенники (большинство из-за рубежа) кинулись обманывать наших граждан: доверчивых пенсионеров, других лиц. И произошел такой рост», — пояснил Швед резкий рост количества киберпреступлений в 2020 году.

 
 
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Белорусские власти инициируют пакет мер для усиления борьбы с киберпреступлениями.
 
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