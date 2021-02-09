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Лукашенко требует «самые продвинутые» вместо цехов Горизонта
Источник материала: АФН
Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".
«Допустим, район площади Якуба Коласа - эти объекты. Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить", - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Мингорисполкома Владимира Кухарева.
По его словам, бывшие производственные помещения завода «Горзионт» и в районе площади Якуба Коласа надо осовременить и привести в порядок.
"…там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые. И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет», - потребовал пенсионер.
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Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".
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