|
Oops! Белорусский рубль круто отыгрался на бирже
Источник материала: Партизан
Доллар и евро упали до минимумов почти за две недели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник. Корзина валют подешевела сразу на 0,32%. Это произошло впервые с 22 января.
Напомним, что предыдущие десять торгов белорусский рубль непрерывно девальвировался к корзине валют и оказался ниже минимума за 5 месяцев.
С начала февраля стоимость валютной корзины выросла на 0,38%.
Курс доллара обвалился на 0,0153 BYN до 2,5997 BYN/USD. Стоимость доллара падает уже четвёртый раз подряд. За это время американец подешевел на 0,0407 BYN до минимума за 13 дней.
Курс евро снизился на 0,0047 BYN до 3,1422 BYN/EUR и вместе с долларом оказался на минимуме за 13 дней. С начала месяца евро подешевел на 0,0376 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0093 BYN до 3,5103 BYN/100 RUB и покинул максимум за 159 дней, на котором оказался по итогам вчерашних торгов.
Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил неделю существенным ослаблением к российскому рублю, немного подешевев к доллару и заметно укрепившись к евро:
курс доллара +0,0020 BYN (+0,08%);
курс евро −0,0350 BYN (−1,10%);
курс российского рубля +0,0565 BYN (+1,64%);
корзина валют +0,61%.
Центробанк России
Доллар на торгах Московской биржи продолжил дешеветь. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился ещё на 14 копеек до 74,1192 RUB/USD. Доллар оказался на минимуме за две с половиной недели.
Средневзвешенный курс евро, наоборот, подрос на 5 копеек до 89,45 RUB/EUR.
Дорожающая нефть укрепляет российский рубль.
Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке РФ
Российский рубль существенно укрепился к доллару и ещё больше к евро:
курс доллара −1,1420 RUB (−1,50%);
курс евро −2,4113 RUB (−2,61%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро упали до минимумов почти за две недели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник. Корзина валют подешевела сразу на 0,32%. Это произошло...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)