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Новый сайт Лукашенко создан «силами ПВТ». Он сбоит
Источник материала: Партизан
Сегодня запущен новый официальный сайт president.gov.by. Об этом сообщают телеграм-канал «Пул первого» и государственные информресурсы. Новость подана интригующе.
Как пишет
Бюджетное финансирование, по данным информагенства, не использовалось — «работы проведены за счёт средств Парка высоких технологий».
Что ещё примечательного в новом сайте? У него есть мобильная версия (в отличие от платформы для дистанционного обучения школьников), он поддерживает PWA.
«Структура сайта в целом кардинально переработана, — пишет БЕЛТА. — Появились новые страницы и разделы. Навигация по обновлённому порталу удобна и интуитивно понятна. Поисковая система также была усовершенствована и значительно расширена для удобства посетителей сайта.
Сайт адаптирован под различные устройства, в частности под смартфоны и планшеты. Для облегчённого доступа у пользователя есть возможность прямо на портале скачать «иконку» и впоследствии заходить на сайт, сделав всего один клик. Новая версия портала также поддерживает передовую технологию «прогрессивное веб-приложение» (PWA, progressive web app), которая позволяет получать доступ к порталу более надёжно и быстро».
В ПВТ
Вскоре после публикации анонса пользователи стали фиксировать поломку сайта — он не открывался. Позже он опять заработал, но нестабильно.
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Сегодня запущен новый официальный сайт president.gov.by. Об этом сообщают телеграм-канал «Пул первого» и государственные информресурсы. Новость подана интригующе.
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