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Более 600 госслужащих подписались под письмом об отставке Лукашенко

09.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За пять дней более 600 государственных служащих подписали открытое письмо с требованием об отставке Лукашенко.

Более 600 госслужащих подписались под письмом об отставке Лукашенко
Как сообщило Народное антикризисное управление, пять дней назад инициатива «Честные люди» и НАУ запустили сбор подписей под открытым письмом сотрудников органов государственного управления. За это время больше 600 человек подписали документ, из них 250 человек полностью указали свои данные.

«Это означает, что в белорусских органах власти много честных чиновников, которые занимают сторону народа и не признают легитимность режима Лукашенко. Эти люди присоединились к основным требованиям протестующих и призывают прекратить насилие, освободить политзаключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и признать итоги выборов 9 августа 2020 года недействительными», - сообщило НАУ.

В настоящее время сбор подписей продолжается.
 
 
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За пять дней более 600 государственных служащих подписали открытое письмо с требованием об отставке Лукашенко.
 
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