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У «президента» появился новый сайт, хотя прежний стоил бюджету $140 000 в год. За чей счет разработали второй president.gov?

09.02.2021 14:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня был запущен новый сайт president.gov.by. Как пишет БелТА, он был разработан «отечественными IT-специалистами», при этом «использовался современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна».

Мы хотим напомнить, что деньги на старый официальный сайт «президента» выделялись из государственного бюджета. И это были фееричные суммы: в 2017 году на техподдержку сайта «президента» потратили примерно 128 000 долларов, в 2018 – около 140 тысяч долларов. А в 2019 и вовсе планировали потратить примерно 700 000 долларов. 

Планы на безумно дорогое спонсирование президентского сайта были прописаны в государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества. Они значились в пункте 67, но на данный момент этот пункт по неизвестным причинам из программы исключен. 

Вот, как выглядел тот сайт в 2018 году. 

Как пишет БелТА, при создании нового сайта бюджетное финансирование не использовалось — «работы проведены за счёт средств Парка высоких технологий». В ПВТ dev.by подтвердили: сайт действительно разрабатывала одна из компаний-резидентов Парка — «бюджетные средства при его создании не использовались». Больше там прокомментировать ничего не смогли.

Новый сайт выглядит таким образом. 

У него есть мобильная версия (в отличие от платформы для дистанционного обучения школьников), он поддерживает PWA.

Но, к большому сожалению, не все смогли сегодня насладиться новым сайтом «президента». Пользователи сообщают, что какое-то время этот сайт вообще не открывался, потом снова заработал, но с переменным успехом. 

 
 
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Сегодня был запущен новый сайт president.gov.by. Как пишет БелТА, он был разработан «отечественными IT-специалистами», при этом «использовался современный международный...
 
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