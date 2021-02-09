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У «президента» появился новый сайт, хотя прежний стоил бюджету $140 000 в год. За чей счет разработали второй president.gov?
Источник материала: KYKY>
Сегодня был запущен новый сайт president.gov.by. Как
Мы хотим напомнить, что деньги на старый официальный сайт «президента» выделялись из государственного бюджета. И это были фееричные суммы: в 2017 году на техподдержку сайта «президента» потратили примерно 128 000 долларов, в 2018 – около 140 тысяч долларов. А в 2019 и вовсе планировали потратить примерно 700 000 долларов.
Вот, как выглядел тот сайт в 2018 году.
Как пишет БелТА, при создании нового сайта бюджетное финансирование не использовалось — «работы проведены за счёт средств Парка высоких технологий». В ПВТ dev.by
Новый сайт выглядит таким образом.
У него есть мобильная версия (в отличие от платформы для дистанционного обучения школьников), он поддерживает PWA.
Но, к большому сожалению, не все смогли сегодня насладиться новым сайтом «президента». Пользователи сообщают, что какое-то время этот сайт вообще не открывался, потом снова заработал, но с переменным успехом.
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У «президента» появился новый сайт, хотя прежний стоил бюджету $140 000 в год. За чей счет разработали второй president.gov?
Сегодня был запущен новый сайт president.gov.by. Как пишет БелТА, он был разработан «отечественными IT-специалистами», при этом «использовался современный международный...
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