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Пинск: полгода революции

09.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пинск: полгода революции

  • 9.02.2021, 14:27
Пинск: полгода революции
Пинск, август 2020

Появился фильм о том, как жители столицы Полесья восстали против нелегитимного режима.

9 февраля исполняется полгода со дня президентских выборов в Беларуси. Власть осталась прежней, но белорусы повсеместно продемонстрировали желание перемен.

Пинск стал одним из городов, где люди 9-10 августа, не признавая результатов голосования, вышли на улицы.

Протестные акции сопровожались задержаниями, избиением мирных граждан, в том числе журналистов.

Сотни невинных людей испытали на себе жестокость силовиков, узнали, что такое следственный изолятор.

Журналисты «Медиа Полесья» собрали кадры, снятые нашими репортёрами в те августовские дни и после.

Смотрите фильм: «Пинск: полгода противостояния».

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Появился фильм о том, как жители столицы Полесья восстали против нелегитимного режима.
 
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