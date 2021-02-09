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Пинск: полгода революции
Источник материала: Хартия'97
Пинск: полгода революции
Появился фильм о том, как жители столицы Полесья восстали против нелегитимного режима.
9 февраля исполняется полгода со дня президентских выборов в Беларуси. Власть осталась прежней, но белорусы повсеместно продемонстрировали желание перемен.
Пинск стал одним из городов, где люди 9-10 августа, не признавая результатов голосования, вышли на улицы.
Протестные акции сопровожались задержаниями, избиением мирных граждан, в том числе журналистов.
Сотни невинных людей испытали на себе жестокость силовиков, узнали, что такое следственный изолятор.
Журналисты
Смотрите фильм: «Пинск: полгода противостояния».
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Появился фильм о том, как жители столицы Полесья восстали против нелегитимного режима.
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