Источник материала: Хартия'97

«А справку с тестом ПЦР на границе точно будут спрашивать?» 9.02.2021, 14:22

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как из Минска в Москву ушел первый за 10 месяцев поезд.

8 февраля в 22.10 в первую поездку за 10 месяцев из Минска в Москву отправился фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск - Москва. Пока уехать на нем из белорусской столицы в российскую могут только граждане России и Беларуси, причем последние - лишь при наличии отрицательного теста ПЦР, сделанного не позднее трех дней до поездки. Такая же справка необходима и для обратной дороги россиянам, пишет kp.by .





Такого оживления на столичном вокзале не было, пожалуй, уже те самые десять месяцев - именно столько времени прошло с тех пор, как Россия закрыла границы для составов из Беларуси. За 40 минут до отправления поезда Минск- Москва его пассажиров легко было опознать на вокзале по легкому возбуждению и увесистому багажу.





- Да, в Москву еду, к сестре, - радостно улыбается женщина лет 50-ти.

Кажется, в ожидании поезда она готова рассказать всю историю семьи - обычное для путешественников дело.

- Что везу? Не поверите - летние вещи сестры и ее покупки из Испании. Две сумки! Позапрошлой осенью мы с ней летали отдыхать в Барселону, летели из Минска и обратно в Минск, а сестра в тот же день улетала на важную конференцию в Пекин на неделю и оставила сумки с летними вещами у меня. Решили, что до весны они все равно не пригодятся, а весной - увидимся. И тут накрыл ковид. Я переболела, слава Богу, в легкой форме. Когда покупала билет, уточнила, подойдет ли мой эпикриз, но нет нужен тест ПЦР. Сделала, конечно.









Рядом стоит группа молодых людей с огромными спортивными сумками.

- Детей отправляем на сборы, - объясняют родители. - На самолет нет билетов на понедельник, а нам с пересадкой надо улетать. Так бы на самолете полетели.

- А дорого поезд?

- Больше 200 рублей купе. Недешево. Но поезд всегда столько стоил - почти как самолет.

- ПЦР-тесты сделали?

- Да, в спортивном диспансере спортсменам бесплатно делают, но видела стоимость для тех, кто желает сделать платно - 46 рублей.





В фирменном поезде «Беларусь», который следует маршрутом Минск-Москва и обратно, 11 вагонов - три плацкартных (в каждом от 52 до 54 мест), четыре купейных (по 35 мест) и один СВ (18 мест), то есть примерно 314 мест. Спальный - один, он самый дорогой - 413,40 рубля. Место в плацкартном стоит 116,44 рубля, в купе - 214,84 рубля. Когда за полчаса до отправления поезда объявили посадку и пассажиры двинулись к вагонам, мы решили узнать в кассе, есть ли еще билеты.

- Да, вам сколько? Есть 42 места в плацкарте и 49 в купе. СВ проданы.





По сообщениям пресс-службы БелЖД, на первый после долгого перерыва рейс в Москву было продано 236 билетов. В обратном направлении отправится, как минимум, 229 пассажиров - столько билетов куплено заранее.

- Я из Москвы прилетела в Минск три дня назад, заплатила в эквиваленте 500 долларов, а когда стало известно, что поезда пускают, цены на самолеты в четыре раза упали. Но мне удобно поездом - говорит обаятельная дама в норковой шубке.





Всем пассажирам проводники задавали один и тот же вопрос - есть ли справка с отрицательным тестом ПЦП на ковид.

Разговоры на перроне того же толка - об удобстве и тестах ПЦР.

- Отправление в 22.10 по белорусскому времени, а прибытие в 8.13 на следующий день - это тоже по белорусскому времени? Или по московскому? - уточняет у проводницы мужчина.

- Как вам угодно - в Минске и Москве одинаковое время.









- Девушка, а справку с тестом на границе точно будут спрашивать? - подскакивает к проводнице молодой человек. - Просто мне через три дня ехать, хотелось бы знать, на границе все строго или так…

- Мы сами едем первый раз за 10 месяцев, откуда я могу знать? - улыбается в ответ обаятельная девушка в форме.





Кстати, по ее словам, все эти десять месяцев простоя Белорусская железная дорога платила зарплату тем, кто был вынужден уйти на простой. Но вдаваться в подробности проводница не захотела - и вопрос, какой была разница в зарплате в ковидные времена по сравнению с доковидными, повис в воздухе ровно так же, как вопрос про проверку ПЦР-тестов на границе.

- Могу сказать только, что страшно рада снова работать, - расплылась она в улыбке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .