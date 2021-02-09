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Козин: кому выгоден психоз вокруг милитаризации Литвы и чем ответят соседи

09.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Козин: кому выгоден психоз вокруг милитаризации Литвы и чем ответят соседи
В беседе на радио Sputnik военный эксперт выразил недоумение уровнем и скоростью милитаризации Литовской республики, в частности, зачем балтийской стране понадобилось большое количество военных полигонов. 
© Photo : Министерство обороны Литовской республики
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"Для ведения боевых действий? для нападения на Калининградскую область? На Республику Беларусь ― соседнюю страну? Зачем Литве полигон в 60 километрах от Калининградской области, который уже использовался тяжелой американской стратегической авиацией", ― поинтересовался эксперт.

По его словам, возникает много вопросов: "Кому все это выгодно, кому нужен этот психоз, кому нужна милитаризация литовского государства, кому нужно такое количество военных полигонов и учений с привлечением тяжелой техники".

"Наверняка в будущем будет поставлен в НАТО вопрос о размещении систем противоракетной обороны США на литовской земле, может, даже горячие головы предложат разместить американское тактическое ядерное оружие, которое и без того уже имеется на территории четырех европейских государств ― членов НАТО еще с середины 50-х годов и которое будет модернизироваться", ― рассуждает Козин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Милитаризм во всех трех странах Балтии развивается с большой скоростью и по различным направлениям, отмечает эксперт. "Самое печальное, что они свое население приучают к неизбежности разного рода военных столкновений, начала боевых действий, захвата чужих территорий, предоставления территории и воздушного пространства под полеты американской тяжелой стратегической авиации, которая наверняка имеет на борту ядерное оружие", ― резюмирует Козин.

Напомним, ранее Sputnik Литва стало известно, что литовское Минобороны Литвы отказалось от планов по строительству военного полигона на западе страны из-за природных особенностей территории, однако от самой идеи создания еще одного полигона Литва не отказывается, тендер на определение потенциальных территорий будет объявлен в ближайшее время.

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