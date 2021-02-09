|
Козин: кому выгоден психоз вокруг милитаризации Литвы и чем ответят соседи
09.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Для ведения боевых действий? для нападения на Калининградскую область? На Республику Беларусь ― соседнюю страну? Зачем Литве полигон в 60 километрах от Калининградской области, который уже использовался тяжелой американской стратегической авиацией", ― поинтересовался эксперт.
По его словам, возникает много вопросов: "Кому все это выгодно, кому нужен этот психоз, кому нужна милитаризация литовского государства, кому нужно такое количество военных полигонов и учений с привлечением тяжелой техники".
"Наверняка в будущем будет поставлен в НАТО вопрос о размещении систем противоракетной обороны США на литовской земле, может, даже горячие головы предложат разместить американское тактическое ядерное оружие, которое и без того уже имеется на территории четырех европейских государств ― членов НАТО еще с середины 50-х годов и которое будет модернизироваться", ― рассуждает Козин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, ранее
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В будущем НАТО может поставить вопрос о размещении американской ПРО на территории Литвы, считает член-корреспондент Академии военных наук РФ, ведущий эксперт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)