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«Визит не связан с деятельностью компании». В Сети пишут про силовиков в офисе ИТ-фирмы в Гродно
Источник материала: Tut.by
В Telegram-канале активиста Антона Мотолько
— Визит не связан с деятельностью компании, ситуация под контролем, от дальнейших комментариев воздержимся, — сообщили нам в Godel Technologies.
Напомним, что это не первая ситуация такого рода. Так, в октябре 2020 года в минский офис геймдев-компании Playtika
Godel Technologies — это британская ИТ-компания с офисами в Великобритании, Болгарии, Польше, Литве и Беларуси.
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Это британская ИТ-компания с офисами в Великобритании, Болгарии, Польше, Литве и Беларуси.
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