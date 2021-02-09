«Визит не связан с деятельностью компании». В Сети пишут про силовиков в офисе ИТ-фирмы в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале активиста Антона Мотолько появилось сообщение, что «силовики ворвались в офис Godel Technologies в Гродно». Но, как нам пояснили в самой компании, это не связано с деятельностью фирмы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

— Визит не связан с деятельностью компании, ситуация под контролем, от дальнейших комментариев воздержимся, — сообщили нам в Godel Technologies.

Напомним, что это не первая ситуация такого рода. Так, в октябре 2020 года в минский офис геймдев-компании Playtika приходили силовики, которые хотели осмотреть рабочее место сотрудника. Позже появилась информация, что «сотрудники ОБЭП едут в минский офис Flo Health», но по факту представители власти в компанию так и не обратились.

Godel Technologies — это британская ИТ-компания с офисами в Великобритании, Болгарии, Польше, Литве и Беларуси.