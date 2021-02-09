Лукашенко поручил привести в порядок здания «Горизонта». Почему это тяжело и как все изменить?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, во время которого он поручил навести порядок в зданиях на площади Якуба Коласа и на площадке завода «Горизонт». Об этом сообщает телеграм-канал « Пул Первого ». Но в этом вопросе не все так просто. Рассказываем, почему и что с этим можно сделать.



Станислав Шаршуков, редактор REALTY.TUT.BY

— Допустим, район площади Якуба Коласа — эти объекты. Мы договаривались, что мы там наведем порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить. Есть и другие такие точки. Вот мы были на «Горизонте». Там же огромное количество квадратных метров недвижимости в центре города. И хорошей недвижимости. Осовременить надо, в порядок привести. Вот в таких местах надо порядок наводить, чтоб эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать, — сказал Александр Лукашенко.

Какая проблема на «Горизонте» и что делать?

На территории завода «Горизонт» действительно хватает перспективных площадей для создания офисов, общественных пространств и других креативных кластеров. Но проблема в том, что эта площадка давно является одним большим инвестиционным предложением.

Уже на протяжении около 10 лет власти ищут такую компанию, которая придет и застроит весь этот участок в 7,1 гектара офисами и паркингами. И это предложение до сих пор актуально .



Предлагаемая концепция

Поэтому небольшому бизнесу рискованно вкладывать в площадку «Горизонта» серьезные деньги. Ведь если инвестор все же найдется, то эту территорию нужно будет покинуть.

Например, вы арендовали у «Горизонта» здание, сделали там хорошие офисы и сдаете их в аренду. И вдруг на всю площадку завода находится инвестор, который согласен реализовывать предложенную властями концепцию. После этого вы полностью зависите от нового хозяина, и если ваш офис не укладывается в его концепцию, то вы покинете эту территорию. Да, вам выплатят деньги, но вы потеряете как минимум время, потраченное на ремонт, а также (возможно) своих арендаторов и другие нематериальные вещи.



В помещениях «Горизонта» и сейчас работают арендаторы, но это все небольшие капитальные вложения и небольшие проекты. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поэтому в вопросе развития этой площадки краеугольным камнем является то, что надо выбрать один путь ее развития.

Либо продолжать поиск инвестора на всю территорию, либо переделывать Проект детального планирования и формировать для площадки «Горизонта» другой правовой статус. Такой, который позволит десяткам бизнесов прийти на нее и иметь возможность долгосрочного планирования развития своих проектов на этом месте.

Что за проблема на Якуба Коласа?

Что касается площади Якуба Коласа, то тут главным проблемным зданием является бывший полиграфкомбинат, который турецкий инвестор еще в 2013 году решил переделать в гостиницу. Но дело не двигалось, и в 2016 году с турками расторгли инвестдоговор и заключили договор на проектирование и строительство — то есть уже без льгот.

Но и это не сдвинуло проект с мертвой точки. В итоге в 2019 году Александр Лукашенко позволил туркам создавать тут не отель, а многофункциональный комплекс. Они же, в свою очередь, искали под этот проект белорусских партнеров. В итоге остановились на компании «Строминвест», но визуально дело снова никуда не продвинулось. На здании иногда даже прорастают березки, после чего местные власти понуждают инвестора привести хотя бы фасад в порядок.



Здание в 2016 году. Фото: Янина Богданович, TUT.BY

Но проблема в том, что здания бывшего полиграфкомбината принадлежат на праве собственности зарегистрированной в Лихтенштейне компании «Ирада Акциенгезельшафт», связанной с турецкими бизнесменами. Право хозяйственного ведения принадлежит унитарному предприятию «Принцесс Плаза Центр». Ему же в постоянное пользование передан и земельный участок.

Поэтому, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот проект, надо либо расторгать договор на проектирование и строительство, либо ждать срока его окончания. Еще вариант — понуждать инвестора к реализации. Но учитывая опыт прошедших семи лет, это не так просто.

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