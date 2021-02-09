«О чем кино? Да черт его знает». Что пишут о новом фильме Ренаты Литвиновой?

Источник материала: Tut.by

В прошлый четверг в прокат вышел новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» , саундтрек к которому написала Земфира. За пять дней проката его успело посмотреть немало критиков и зрителей. Рассказываем, что они думают о картине. Спойлер: мнения очень разные.





О чем кино

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Почему смотрим

Новая лента Ренаты Литвиной выросла из спектакля по ее же пьесе, но от постановки кино еще как отличается. «Северный ветер» — это пылающий поезд, который несет зрителя в мир манерности, причудливых декораций и русского экшена (в отличие от камерного спектакля). Известная скандалистка пригласила в свою картину видных российских актеров и сама снялась в одной из главных ролей, музыку к фильму написала Земфира. В своем «личном блокбастере» режиссер пытается пофантазировать на тему вечного матриархата — что из этого получилось, смотрите в кинотеатре.

Что пишут критики: «Судить Литвинову по всеобщим законам невозможно»

Дарья Тарасова на Кино-Театр.РУ пишет , что «Северный ветер» — третий после «Богини: Как я полюбила» (2004) и «Последней сказки Риты» (2012) полностью авторский фильм Ренаты Литвиновой, где она солирует, режиссирует и продюсирует по собственному сценарию.

— «Северный ветер» — хара́ктерное расширение и без того гротескной вселенной, где Рената Литвинова не только создательница, но главный субъект и объект. Она постоянно дополняет образ и полностью поглощает своей полновесностью пространство сцены или кадра. Новый фильм, зарождавшийся на подмостках, эту театральную условность усваивает и приумножает.





Антон Долин для Meduza уточняет , что диапазон оценок этого фильма может оказаться самым широким в новейшей истории российского кино — от резкого отторжения, презрения и даже ненависти до фанатичного обожания и обморока любви. И это не уловка вежливого рецензента, говорит Долин, а искренняя растерянность.

— Уже в двух предыдущих фильмах было ясно, что судить Литвинову по всеобщим законам невозможно. В точности как ее ролевую модель и крестную мать в кино — Киру Муратову, памяти которой посвящен «Северный ветер». <…> Единственный жанр этого фильма — «Рената Литвинова». Если он вам не близок или неинтересен, даже не пытайтесь преодолеть порог готической усадьбы, в которой разворачивается действие. Здесь не рады чужакам, и не всем им удается выжить, как наглядно показывает сюжет.

С Долиным соглашается и Настасья Горбачевская с Film.ru.

— Кинематограф Ренаты Литвиновой сложно (а вернее, попросту невозможно) классифицировать, каталогизировать или выявить его бескомпромиссную принадлежность к какому-либо из аудиовизуальных искусств.





Егор Беликов пишет для «Афиша.Daily», что режиссер населяет свой мир таким беспредельным количеством персонажей и их сложных взаимосвязей, что в процессе изучения их ничем не объяснимых перипетий, ссор, столкновений и расхождений легко потеряться навсегда.

— А хитрая постановщица еще и не собирается ничего расшифровывать в финале. «Северный ветер» — трагическая, прихотливо придуманная и декорированная драма. О чем она конкретно? Да черт его знает, если честно. «Северный ветер» — самый невообразимый, необъяснимый и одновременно с этим чарующий фильм в новейшей истории российского кино. Это вещь в себе, ею можно либо восторженно восхититься, либо ее же сходу возненавидеть — и никак иначе.

Илона Егиазарова на страницах «Вокруг.tv» замечает , что выросшая из муратовской и хандамовской шинели Литвинова усвоила: в фильме содержание важно.

— И при всей абсурдности повествования его нужно нанизывать на крепкий, а лучше жесткий сюжет, но гораздо важнее форма — чрезмерная, смачная, сочащаяся с экрана.





Кинокритик «Газеты.Ru» Борис Шибанов сравнивает актерский состав с ансамблем.

— Ансамбль драмы представляет собой настоящий смотр разных школ исполнительского мастерства. Антон Шагин, Татьяна Пилецкая, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Никита Кукшкин, Светлана Ходченкова и дочь Ренаты Литвиновой Ульяна раз за разом сходятся вместе, каждый раз в новых конфигурациях. И вопреки этому ни разу за весь фильм не возникает ощущения «капустника»: их взаимодействие всегда оправдано, если не на смысловом, то как минимум на эстетическом уровне.

Что пишут зрители: «Очень арт-хаусно, фильм не для всех»

Пользователь под ником Chaykovskaya на «КиноПоиск» пишет , что фильм — это что-то очень личное, чем Рената решила поделиться со зрителями.

— Кажется, еще никогда она не была так откровенна. Она говорит на самые актуальные темы, будто специально провоцируя публику. Поначалу волшебная сказка в процессе повествования превращается в драму, а затем становится самым настоящим триллером.

Людмила на сайте megacritic.ru предупреждает : кому не знакомо творчество Литвиновой, лучше оставайтесь дома.

— И все-таки этот фильм о любви. Фильм со многими смыслами. Думайте, господа.





Александр Ларионов на kino.otzyv.ru оставил такой комментарий:

— Очень арт-хаусно, как и ожидалось. Депрессивно, печальный конец, семейные ценности соседствуют с темой однополых отношений, немного затянуто, из зала вышло человек 8−10 раньше финала, этот фильм не для всех.

Пользователь под ником ndai на «КиноПоиск» считает , что у театральных актеров в России есть одна проблема: они не умеют играть в кино.

— Они привыкли, что голос должен долететь до галерки, а невнятная мимика не заметна уже с пятого ряда. Поэтому большинство из них в кино играют, как дети на утреннике: с выражением произносят свои реплики, нерешительно подкрепляя сказанное одутловатой мимикой жителя тундры. Смотреть на это на большом экране мучительно и неловко.





Марина на сайте на сайте megacritic.ru поделилась мнением о том, что фильм шедевральный.

— Пересказывать сюжет нет смысла, это нужно прожить. Очень глубоко, на уровне подсознания, вместе с тем очень реалистично. Фильм о женщинах и для женщин. Операторская работа на высоком уровне. Несмотря на драматическую подоплеку сюжета, фильм пронизан изящным юмором. Смотрится легко и красиво.

Зрительница с ником E Davydova на kino.mail.ru тоже поделилась мыслями после похода в кино. И описала, что происходило в зрительном зале.

— Смотрели вчера. На 40-й минуте мы уже посмотрели на часы, сюжета нет, действие на одном месте. Через несколько минут зрители стали уходить из зала (видимо, как доели попкорн), потом еще группа вышла зрителей. Весь фильм пьют, без остановки Литвинова курит, а сюжет никакой. Это два часа про то, что можно за минуту донести. <…> Берегите время и деньги, лучше посмотреть что угодно другое, хотя бы впечатления получите, а тут ни того, ни другого.

Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» Когда: уже в кино

Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Беларусь»

Сколько: от 8 рублей Купить билет

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