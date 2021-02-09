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Чудо за две минуты: вратарь забил в компенсированное время, а затем его команда вырвала победу
Источник материала: Tut.by
Сумасшедшая развязка произошла в матче третьей Бундеслиги между «Ингольштадтом» и «Викторией» из Кельна,
К 93-й минуте хозяева проигрывали со счетом 0:1, поэтому в надежде вырвать ничью команда в полном составе ушла на подачу углового у ворот соперника. Розыгрыш корнера закончился феерично: 23-летний вратарь Фабиан Бунтич подобрал мяч после отскока и отправил его в дальний угол.
Радости голкипера и его партнеров не было предела, но на этом «Ингольштадт» и не думал останавливаться. На последних секундах команда побежала в атаку и забила победный гол — его автором стал Каниджа Эльва.
Болельщики уверены, что это один из самых безумных камбэков в истории футбола, учитывая, что там был задействован вратарь.
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Настоящая сказка в исполнении игроков «Ингольштадта».
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