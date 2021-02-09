Почему в шведских городах то и дело отказываются от масок

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Власти муниципалитета Хальмстад в Швеции недавно отказались от использования масок (а также других видов СИЗ) в школах. Ссылаясь на Шведское агентство общественного здравоохранения, муниципалитет заявил , что нет научных доказательств пользы от ношения масок — но существует «большой риск» их неправильного использования. Это руководство уже удалили. Пол О’Ши, старший преподаватель Лундского университета, и Тина Валравенс, доцент Школы бизнеса в Копенгагене, объяснили The Conversation специфику отношения к маскам в Швеции.



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Для человека, незнакомого с реакцией Швеции на COVID-19, запрет на использование масок может показаться удивительным. В конце концов, хотя маски не дают 100% защиты, есть доказательства , указывающие на то, что они действительно помогают уменьшить распространение COVID-19, особенно в ситуациях, когда соблюдение социальной дистанции невозможно (например в школах).

Муниципалитет Хальмстад в конце концов отступил . Но в Швеции продолжают появляться новые примеры запрета на использование масок. Например, библиотекарям города Кунгсбакка запрещали носить маски.

За пределами Швеции большинство европейцев уже привыкли носить маски в помещении: будь то супермаркет или кабинет врача. Для многих это стало настолько укоренившейся привычкой, что легко можно забыть, как в первые месяцы пандемии COVID-19 многие из нас вообще не носили масок. Основным посылом было простое «мойте руки» и более сложное «не прикасайтесь к своему лицу».

Европейский центр по контролю за заболеваниями впервые рекомендовал публичное использование масок еще в апреле , хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) последовала его примеру только в июне . Англия ждала до июля, и, наконец, в августе Норвегия, Дания и Финляндия ввели требования носить маски.

Швеция пошла по другому пути. Шведское агентство общественного здравоохранения постоянно заявляло, что маски неэффективны и что их использование может фактически увеличить распространение COVID-19 — распространенное мнение в начале пандемии, но сейчас редкое.

Политика Швеции в отношении масок перешла даже за пределы ее национальных границ, превратившись в международный активизм против масок. В апреле главный эпидемиолог страны писал в Европейский центр по контролю за заболеваниями, предлагая не рекомендовать использование масок.

Шведские власти сохраняли свою позицию противников масок до декабря, когда премьер-министр Стефан Левен резко изменил мнение : теперь маску нужно было носить в общественном транспорте.

Но новая политика не сводилась к простому правилу — носить маски во время поездок. Вместо этого их рекомендовали использовать с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.00 для тех, кто родился «в 2004 году и раньше» и у кого нет зарезервированного места.

Неудивительно, что соблюдение сложных требований было низким: только половина пассажиров фактически носила маски в час пик.

Это касалось не только широкой публики. Через две недели после того, как появилась рекомендация, директор шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон был замечен без маски в автобусе в час пик. Когда его спросили о причине, он пояснил , что не уследил за временем — это хорошо иллюстрирует проблему чрезмерно сложной коммуникации.

В этом контексте неудивительно, что библиотеки и школы в Швеции посылают смешанные сообщения о том, следует ли людям носить маски. Сначала о них говорили совершенно противоположное, теперь правила такие сложные...

«Это результат месяцев плохого информирования о рисках, связанных с простой мерой общественного здравоохранения, которая получила широкое распространение в других странах. Это может иметь очень тревожные последствия: потенциально рост инфицирования в стране, которая находится на грани третьей волны», — предполагают авторы.