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Почему в шведских городах то и дело отказываются от масок
Источник материала: Tut.by
Власти муниципалитета Хальмстад в Швеции недавно отказались от использования масок (а также других видов СИЗ) в школах. Ссылаясь на Шведское агентство общественного здравоохранения, муниципалитет
Для человека, незнакомого с реакцией Швеции на COVID-19, запрет на использование масок может показаться удивительным. В конце концов, хотя маски не дают 100% защиты, есть
Муниципалитет Хальмстад в конце концов
За пределами Швеции большинство европейцев уже привыкли носить маски в помещении: будь то супермаркет или кабинет врача. Для многих это стало настолько укоренившейся привычкой, что легко можно забыть, как в первые месяцы пандемии COVID-19 многие из нас вообще не носили масок. Основным посылом было простое «мойте руки» и более сложное «не прикасайтесь к своему лицу».
Европейский центр по контролю за заболеваниями впервые рекомендовал публичное использование масок еще в
Швеция пошла по другому пути. Шведское агентство общественного здравоохранения постоянно заявляло, что маски неэффективны и что их использование может фактически увеличить распространение COVID-19 — распространенное мнение в начале пандемии, но сейчас редкое.
Политика Швеции в отношении масок перешла даже за пределы ее национальных границ, превратившись в международный активизм против масок. В апреле главный эпидемиолог страны писал в Европейский центр по контролю за заболеваниями, предлагая не рекомендовать использование масок.
Шведские власти сохраняли свою позицию противников масок до декабря, когда премьер-министр Стефан Левен резко
Но новая политика не сводилась к простому правилу — носить маски во время поездок. Вместо этого их рекомендовали использовать с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.00 для тех, кто родился «в 2004 году и раньше» и у кого нет зарезервированного места.
Неудивительно, что соблюдение сложных требований было низким: только
Это касалось не только широкой публики. Через две недели после того, как появилась рекомендация, директор шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон был замечен без маски в автобусе в час пик. Когда его спросили о причине, он
В этом контексте неудивительно, что библиотеки и школы в Швеции посылают смешанные сообщения о том, следует ли людям носить маски. Сначала о них говорили совершенно противоположное, теперь правила такие сложные...
«Это результат месяцев плохого информирования о рисках, связанных с простой мерой общественного здравоохранения, которая получила широкое распространение в других странах. Это может иметь очень тревожные последствия: потенциально рост инфицирования в стране, которая
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