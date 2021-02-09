Романчук: «Пару месяцев назад цена была на 50 – 70% ниже. Йоди-твою-мать, что за ценообразование!»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист на примере цен на йод и лопаты объяснил «эффективность» работы властей и констатировал: после 26 лет курса на «сильную, процветающую» Беларусь в стране процветает ценовой произвол, коррупция.

— 10 мл. йода в аптеке стоит BYN2. Белорусский производитель. Производство не требует применения новейших технологий. Пользуется устойчивым спросом по всей стране. В производстве не используются наночастицы и мегамозги. Пару месяцев назад цена была на 50 – 70% ниже. Йоди-твою-мать, что за ценообразование! — отмечает Ярослав Романчук.

В начале года министры в один голос обещали, что цены не повысятся, особенно на лекарства и продовольствие. Налоги они увеличили, конкуренции голову открутили, тарифы на ЖКУ, в том числе электроэнергию, повысили, но цены, по их мнению, должны были остаться стабильными.

Такого рода грубое зомбирование рассчитано на:

1) тотальное экономическое невежество население,

2) гарантированную должностную безнаказанность,

3) кастрированный режим конкуренции на внутреннем рынке и

4) полное отсутствие политической конкуренции. Вот поэтому белорусов ставят перед аморальным выбором: либо BYN2 рубля за малюсенький флакон йода, либо пользуйся подручными растительными средствами.

Йод – маленький пример эффективности, бережливости белорусской государственной системы здравоохранения. Распорядители чужого оптимизирую свои расходы и доходы – за наш с вами счёт. По факту белорусский Левиафан охраняет интересы государственных или уполномоченных государством монополий или олигополистов.

Аналогичная ситуация складывается на рынке продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом среди населения. Рост цен на сливочное масло на 50 – 70% с начала года – неприятный ценовой сюрприз от правительства, которое в список социально значимых товаров включило даже прокладки и туалетную бумагу. Это чтобы ценами в ручном режиме управлять. Такая отговорка – для нас, белорусских потребителей. По факту это грубый лоббизм избранных номенклатурных фаворитов. Они могут задирать цены, как угодно, потому что всегда договорятся с контролёрами цен.

На выходных отметил ещё одну ценовую особенность на сезонном рынке товаров. Речь идёт о лопатах для уборки снега. Разбежка в ценах на одну и ту же модель лопаты в разных местах (магазин на выезде из города) и магазин в городе) – в более чем 10 раз. Причём лопата за BYN10 и за BYN75 ломаются одинаков быстро. В продаже есть даже лопаты под BYN180. Очевидно, она ломается не так быстро, но моторчика для самостоятельной уборки также не имеет. Можно предположить, что понтовики, модники и владельцы новых «Поршей» и «Мерсов» покупают именно такие инструменты.

Сегодня в условиях экономии бюджетных ресурсов, удавки неплатежей и резкого снижения спроса, сотни тысяч работников в месяц получают столько, сколько стоит супер-пупер лопата за BYN180. За эти деньги можно простой смартфон купить. В 76 районах Беларуси (~65% всех районов) медианная зарплата на руки меньше BYN700 или меньше четырёх навороченных лопат.

Такие вот ценовые превратности отдельных лекарственных, продовольственных и бытовых товаров зимой 2021 года. Белстат держит паузу с публикацией данных по инфляции в январе 2020 года. Всё сложнее удаются «красивые» манипуляции с дефлятором по фоне инфляционных ожиданий 18- 20%. Всё труднее правительству объяснить, почему после 26 лет курса на «сильную, процветающую» Беларусь в стране процветает ценовой произвол, коррупция, а также сила ОМОНа, а не потребителя.