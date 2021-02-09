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BYPOL рассказал о спецподразделении, уничтожавшем оппонентов Лукашенко за рубежом

09.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива сообщает, что подразделение было создано в 2014 году. И одной из задач его является проведение точечных операций за границей.

По данным BYPOL, спецподразделение, которое может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, — это 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны. Инициатива сообщает, что подразделение было создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева.

Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей.

Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ, сообщает BYPOL.

Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путём, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.

Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий Министр обороны Хренин В.Г. узнал о его существовании только после назначения на должность.

 
 
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Инициатива сообщает, что подразделение было создано в 2014 году.
 
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