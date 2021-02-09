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BYPOL рассказал о спецподразделении, уничтожавшем оппонентов Лукашенко за рубежом
09.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инициатива сообщает, что подразделение было создано в 2014 году. И одной из задач его является проведение точечных операций за границей.
По данным
Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей.
Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ, сообщает BYPOL.
Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путём, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.
Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий Министр обороны Хренин В.Г. узнал о его существовании только после назначения на должность.
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Инициатива сообщает, что подразделение было создано в 2014 году.
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