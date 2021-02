Менскі рэстаратар Луневіч упершыню пасьля ад'езду распавёў пра ціск на свае праекты

Источник материала: Свабода

Беларускі рэстаратар Уладзіслаў Луневіч пасьля ціску дзяржаўных органаў у выглядзе праверак і штрафаў прадаў сваю долю ў бізнэсе і ў лістападзе 2020 году пакінуў Беларусь. Ён распавёў парталу «Про бизнес», як цяпер працуе ў Кіеве.

Раней Луневічу належалі рэстаран сучаснай беларускай кухні Simple, кавярні ENZO, Let it be, ДЭПО і «Лаўка», а таксама піцэрыя Underdog. Цяпер усе яны працуюць пад новымі назвамі і маюць іншых уладальнікаў.

Згадаў, як два тыдні запар бегаў па дзяржаўных інстанцыях, калі ягоны партнэр ляжаў у шпіталі з каранавірусам. У выніку ўсьвядоміў, што рэстаранам і кафэ не дадуць працаваць нармальна, пакуль імі кіруе ён. І таму «прадаў долю блізкаму чалавеку».

Па словах Луневіча, іншых варыянтаў не было і ён «адчуў сябе лішнім для краіны». Пры гэтым прадпрымальнік часта тэлефануе ў Менск, каб даведацца, як ідуць справы, хоць «аддаленае кансультаваньне забірае шмат часу».

Рэстаратар ужо сустрэў многа беларусаў у Кіеве, шмат хто зьехаў яшчэ ў жніўні. На дадзены момант ён ацэньвае сэрвіс і інтэр’еры рэстаранаў, дапамагаючы мясцовым спэцыялістам паляпшаць абслугоўваньне і атмасфэру. Знайшоў Луневіч цікавае для сябе і ў Адэсе.

Разам з гэтым, беларускі рэстаратар бачыць ва ўкраінскім бізнэсе недахопы, у прыватнасьці, там няма «беларускай сыстэмнасьці». Разам зь вядомым менскім бармэнам Васілём Сапунковым плянуе адкрыць кактэйль-бар, які зьяўляецца нетыповай установай для ўкраінскай сталіцы.

Адкрываць жа нешта ў Менску зараз Луневіч лічыць «рызыкоўнай інвэстыцыяй».

«Мне асабіста складана ня толькі грошы, а і эмоцыі ўкладаць у Менск. Бо яны могуць у любы момант паляцець у чорную дзірку. Я зразумеў па першым часе пасьля свайго ад’езду, што ў мяне вельмі нестабільная нэрвовая сыстэма, і яна можа ня вытрымаць такіх узрушэньняў».

І ўсё ж Уладзіслаў Луневіч плянуе часам прылятаць у Беларусь дзеля сустрэч з роднымі і блізкімі. А пакуль адзначае, што зь Менску «сыходзяць знакавыя гарадзкія праекты, у СІЗА і турмы трапляюць людзі», у тым ліку яго блізкая сяброўка.

«Бяда аб’ядноўвае. У Менску ў рэстаратараў ніколі не было сваёй супольнасьці, некаторыя нават адкрыта пагарджалі адзін адным. Але гэтая гісторыя з праверкамі нас аб’яднала».