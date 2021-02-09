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Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Мы решили разобраться, какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения.
Какие шансы у Go_A на триумф в Евровидении 2021?
Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.
Скриншот: wiwibloggs.com
Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.
На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:
Литва (The Roop с песней «Discoteque»)
Исландия (Daði & Gagnamagnið)
Болгария (Victoria)
Франция (Barbara Pravi с песней «Voilà»)
Россия
Швеция
Италия
Норвегия
Румыния (Roxen)
Швейцария (Gjon's Tears)
Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.
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Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A.
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