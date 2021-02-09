Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Какие шансы у Go_A на триумф в Евровидении 2021?

Скриншот: wiwibloggs.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A.

Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней «Шум».Мы решили разобраться, какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения.Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.Литва (The Roop с песней «Discoteque»)Исландия (Daði & Gagnamagnið)Болгария (Victoria)Франция (Barbara Pravi с песней «Voilà»)РоссияШвецияИталияНорвегияРумыния (Roxen)Швейцария (Gjon's Tears)Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.