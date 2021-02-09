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Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021

09.02.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021
Коллаж: РБК-Украина
Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней «Шум».

Мы решили разобраться, какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения.

Какие шансы у Go_A на триумф в Евровидении 2021?


Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.

Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021

Скриншот: wiwibloggs.com

Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.

На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:

Литва (The Roop с песней «Discoteque»)

Исландия (Daði & Gagnamagnið)

Болгария (Victoria)

Франция (Barbara Pravi с песней «Voilà»)

Россия

Швеция

Италия

Норвегия

Румыния (Roxen)

Швейцария (Gjon's Tears)

Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.

 
 
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Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A.
 
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