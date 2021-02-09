Адвокат: Выходящий из голодовки Игорь Лосик чувствует себя удовлетворительно

Выходящего из голодовки политзаключенного Игоря Лосика в тюрьме посетил врач, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.





Ранее жена Лосика Дарья заявила, что с 25 января, когда он объявил о выходе из голодовки, продолжавшейся 42 дня, и до 2 февраля медики ни разу не приходили к Игорю в камеру.

«Чувствует он себя удовлетворительно, постепенно выходит из голодовки, на проблемы со здоровьем не жалуется, — сказал адвокат. — Из нашего разговора я понял, что в минувшую пятницу (5 февраля) к нему приходил врач, опросил на предмет жалоб, измерил давление».

Лепретор добавил, что руководство тюрьмы разрешило передавать Лосику необходимые медикаменты. «Все, что было необходимо, Дарья, насколько я знаю, передала», — отметил защитник.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. Лосика обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить. Голодовка Лосика длилась 42 дня. Она вызвала большой резонанс и волну солидарности. Во второй половине января к голодовке присоединились несколько человек, два священнослужителя подали в Следственный комитет ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь блогеру сохранить жизнь.

23 января минчане и жители других городов страны, а также представители белорусской диаспоры за рубежом провели акции в поддержку Лосика с требованием освобождения его и остальных политзаключенных.

В последние недели голодовки, по информации адвоката, состояние здоровья блогера ухудшилось: появились проблемы с артериальным давлением, шум в голове.

25 января через защитника Лосик передал, что решил прекратить голодовку. «Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым», — цитировал блогера телеграм-канал «Беларусь головного мозга».