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Из минского спа-центра эвакуировали 200 человек из-за возгорания

09.02.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в оздоровительном центре Spa Riviera на пр. Победителей, 110.

Из минского спа-центра эвакуировали 200 человек из-за возгорания

Утром 9 февраля диспетчеру поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в помещении сауны, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, внешних признаков пожара не обнаружилось. В ходе разведки было обнаружено возгорание деревянной обшивки парилки сауны на втором этаже здания. Площадь пожара составила 10 м2.

До прибытия МЧС из здания были эвакуированы 200 сотрудников, посетителей в момент происшествия там не было.

Пострадавших в результате инцидента нет.

 
 
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в оздоровительном центре Spa Riviera на пр. Победителей, 110.
 
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