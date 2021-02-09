|
Китайцы испытывают самолет, способный видеть «невидимок»
Источник материала: Tut.by
Китайский палубный самолет ДРЛО KJ-600, созданный для новых авианосцев ВМС НОАК, совершил первый испытательный полет. Считается, что этот «летающий радар» может обнаруживать американские истребители-невидимки. Об этом
Испытательный полет, сообщает издание, состоялся 27 января. Впервые KJ-600 поднялся в воздух в августе 2020 года, через два года после появления первых сведений о его разработке.
Военный эксперт Сон Чунг из Гонконга говорил ранее, что наличие палубного самолета ДРЛО даст преимущество китайском военным, так как с KJ-600 сильно вырастет ситуационная осведомленность китайской авианосной группы.
После завершения испытаний и официального принятия на вооружение самолета KJ-600 Китай станет третьей страной, располагающей собственными палубными самолетами такого класса — после США и Франции.
По характеристикам самолет похож на турбовинтовой транспортник Xian Y-7, пишет издание, и, скорее всего, он и сделан на его основе. Ожидается, что машины ДРЛО будут использоваться на третьем, ныне строящемся, китайском авианосце, который будет, в отличие от предшественников, оснащен электромагнитной катапультой.
Xian Y-7 — китайская лицензионная копия советского самолета Ан-24, разработанного киевским КБ Антонова в конце 1950-х годов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он сделан на основе старого советского транспортника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)