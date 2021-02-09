Китайцы испытывают самолет, способный видеть «невидимок»

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Китайский палубный самолет ДРЛО KJ-600, созданный для новых авианосцев ВМС НОАК, совершил первый испытательный полет. Считается, что этот «летающий радар» может обнаруживать американские истребители-невидимки. Об этом пишет ukrmilitary.com.



Фото: wikipedia.org

Испытательный полет, сообщает издание, состоялся 27 января. Впервые KJ-600 поднялся в воздух в августе 2020 года, через два года после появления первых сведений о его разработке.

Военный эксперт Сон Чунг из Гонконга говорил ранее, что наличие палубного самолета ДРЛО даст преимущество китайском военным, так как с KJ-600 сильно вырастет ситуационная осведомленность китайской авианосной группы.

После завершения испытаний и официального принятия на вооружение самолета KJ-600 Китай станет третьей страной, располагающей собственными палубными самолетами такого класса — после США и Франции.

По характеристикам самолет похож на турбовинтовой транспортник Xian Y-7, пишет издание, и, скорее всего, он и сделан на его основе. Ожидается, что машины ДРЛО будут использоваться на третьем, ныне строящемся, китайском авианосце, который будет, в отличие от предшественников, оснащен электромагнитной катапультой.

Xian Y-7 — китайская лицензионная копия советского самолета Ан-24, разработанного киевским КБ Антонова в конце 1950-х годов.